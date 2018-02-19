Слуцкий: «Создать базовый клуб для сборной в футболе сложнее, чем в хоккее»

Это как,сделать их невыездными,крепостными? Да и толку никакого, посмотрите на сборные Бразилии, Аргентины, Франции. Деньги бюджетные девать некуда?
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает создание базового клуба для национальной команды нелегким делом. По мнению специалиста, в хоккее это сделать проще.
Отметим, что хоккейная сборная на Олимпиаде представлена игроками всего двух клубов – петербургского СКА и московского ЦСКА (23 и 25 человек соответственно).
«В футболе сборная Испании была представлена только двумя клубами – «Барселона» и «Реал». Все бывает, почему нет? Не знаю, пошло ли бы на пользу в футболе создание базового клуба. В футболе это создать сложнее, все-таки разные системы трансферов», – сказал Слуцкий.