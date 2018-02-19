Слуцкий: «Создать базовый клуб для сборной в футболе сложнее, чем в хоккее»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает создание базового клуба для национальной команды нелегким делом. По мнению специалиста, в хоккее это сделать проще.

Отметим, что хоккейная сборная на Олимпиаде представлена игроками всего двух клубов – петербургского СКА и московского ЦСКА (23 и 25 человек соответственно).

«В футболе сборная Испании была представлена только двумя клубами – «Барселона» и «Реал». Все бывает, почему нет? Не знаю, пошло ли бы на пользу в футболе создание базового клуба. В футболе это создать сложнее, все-таки разные системы трансферов», – сказал Слуцкий.