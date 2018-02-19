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    Слуцкий: «Создать базовый клуб для сборной в футболе сложнее, чем в хоккее»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает создание базового клуба для национальной команды нелегким делом. По мнению специалиста, в хоккее это сделать проще.

    Отметим, что хоккейная сборная на Олимпиаде представлена игроками всего двух клубов – петербургского СКА и московского ЦСКА (23 и 25 человек соответственно).

    «В футболе сборная Испании была представлена только двумя клубами – «Барселона» и «Реал». Все бывает, почему нет? Не знаю, пошло ли бы на пользу в футболе создание базового клуба. В футболе это создать сложнее, все-таки разные системы трансферов», – сказал Слуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2018 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 февраля 2018, 17:45

      Это как,сделать их невыездными,крепостными? Да и толку никакого, посмотрите на сборные Бразилии, Аргентины, Франции. Деньги бюджетные девать некуда?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 февраля 2018, 16:01

      оо, Бомбардир, лучше бы не отмечал - не 2ух клубов, а трёх, есть еще Мозякин с Кошечкиным из "Металлурга".
      А в первоисточнике говорилось, что 23 из 25 игроков из двух клубов, а не 23 и 25 человек соответственно))) по версии Бомбардира, получается аж 48 игроков)))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 15:58

      В России уже создан такой клуб, это Зенит. Лучшие российские игроки уже там, только Смолова нет, он скоро подъедет. Но они должны все играть в основе, а не тереть жопами лавку. И вот здесь начинается....

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 февраля 2018, 15:15

      В Испании это произошло не умышленно, просто эти команды лучшие в Мире. А нам делать искусственно базовый клуб для сборной - это полнейший бред, так как ничего не получится (в смысле если создать то результата не будет). В СССР такое прокатывало, но там и Динамо Киев в Европе была одна из сильнейших команд. А сейчас что? Наши клубы в еврокубках ничего не могут добиться...

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