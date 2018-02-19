РФПЛ будет заставлять клубы раскрывать бюджеты

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не все российские клубы раскрывают свои финансовые показатели. Руководитель подчеркнул, что со следующего сезона лига будет их заставлять это делать.

«Со следующего сезона постараемся более активно работать в направлении анализа финансовой ситуации в клубах, заставлять их раскрывать бюджеты. Честно сказать, в этом документе впервые собрана объективная информация о состоянии дел. У нас есть планы на использование этого документа, вы знаете о наших планах по распределению доходной части. В том числе использовать ряд критериев, которые указаны в этом тексте. Истинное положение должны знать и мы, и общественность, и руководители клубов.

Были трудности с раскрытием финансовых показателей. Клубы, которые проходят лицензирование УЕФА, раскрываются. А остальные почему-то нет… Мы для исследования обращались к руководителям клубов, где-то даже с нажимом действовали», – сказал Прядкин.