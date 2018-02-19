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РФПЛ будет заставлять клубы раскрывать бюджеты

19 февраля 2018, 12:58
11

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не все российские клубы раскрывают свои финансовые показатели. Руководитель подчеркнул, что со следующего сезона лига будет их заставлять это делать.

«Со следующего сезона постараемся более активно работать в направлении анализа финансовой ситуации в клубах, заставлять их раскрывать бюджеты. Честно сказать, в этом документе впервые собрана объективная информация о состоянии дел. У нас есть планы на использование этого документа, вы знаете о наших планах по распределению доходной части. В том числе использовать ряд критериев, которые указаны в этом тексте. Истинное положение должны знать и мы, и общественность, и руководители клубов.

Были трудности с раскрытием финансовых показателей. Клубы, которые проходят лицензирование УЕФА, раскрываются. А остальные почему-то нет… Мы для исследования обращались к руководителям клубов, где-то даже с нажимом действовали», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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Shogun
1519034676
Что тут раскрывать 8 команд на балансе регионов, 2 частных проекта, 1 гос проект, а остальные принадлежат определенным людям и больше всех насмешило - Мы для исследования обращались к руководителям клубов, где-то даже с нажимом действовали - хотите узнать фин состояние обращайтесь в ФНС, там все написано каков капитал, расходы и доходы и какой дурак будет говорит и своем финансовом состоянии
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Сильвербой
1519034694
Ни хрена себе! Сами додумались или подсказал кто??? Такое наверное только у нас возможно, что клубы живущие за счет бюджетных средств не отчитываются за них, либо отчитываются с использованием "специальных" схем!!!
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dendiesel
1519034729
Смысла нет раскрываться! для чего? разве на что-то это повлияет? Частные клубы могут обманывать о своих доходах!
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DOCTOR PENALTY
1519037725
Никогда мы этого не дождёмся
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APchelov
1519042958
В рфс нужно поставить прозрачные сейфы для каждого клуба. И онлайн контролировать приход-расход
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Константинн
1519051664
Пусть раскроют вначале как игроки Ростова имея действующие контракты переходят бесплатно в зенит?
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OfaZavr
1519054521
ну а смысл то? кому есть что скрывать найдут способы обойти через серые схемы.
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prezent2017
1519064783
А как быть с коммерческой тайной?
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