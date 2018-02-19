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    РФПЛ будет заставлять клубы раскрывать бюджеты

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не все российские клубы раскрывают свои финансовые показатели. Руководитель подчеркнул, что со следующего сезона лига будет их заставлять это делать.

    «Со следующего сезона постараемся более активно работать в направлении анализа финансовой ситуации в клубах, заставлять их раскрывать бюджеты. Честно сказать, в этом документе впервые собрана объективная информация о состоянии дел. У нас есть планы на использование этого документа, вы знаете о наших планах по распределению доходной части. В том числе использовать ряд критериев, которые указаны в этом тексте. Истинное положение должны знать и мы, и общественность, и руководители клубов.

    Были трудности с раскрытием финансовых показателей. Клубы, которые проходят лицензирование УЕФА, раскрываются. А остальные почему-то нет… Мы для исследования обращались к руководителям клубов, где-то даже с нажимом действовали», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2018 12:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 февраля 2018, 21:26

      А как быть с коммерческой тайной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 18:35

      ну а смысл то? кому есть что скрывать найдут способы обойти через серые схемы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 19 февраля 2018, 17:47

      Пусть раскроют вначале как игроки Ростова имея действующие контракты переходят бесплатно в зенит?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2018, 15:22

      В рфс нужно поставить прозрачные сейфы для каждого клуба. И онлайн контролировать приход-расход

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 13:55

      Никогда мы этого не дождёмся

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 19 февраля 2018, 13:05

      Смысла нет раскрываться! для чего? разве на что-то это повлияет? Частные клубы могут обманывать о своих доходах!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 13:04

      Ни хрена себе! Сами додумались или подсказал кто??? Такое наверное только у нас возможно, что клубы живущие за счет бюджетных средств не отчитываются за них, либо отчитываются с использованием "специальных" схем!!!

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 февраля 2018, 13:04

      Что тут раскрывать 8 команд на балансе регионов, 2 частных проекта, 1 гос проект, а остальные принадлежат определенным людям и больше всех насмешило - Мы для исследования обращались к руководителям клубов, где-то даже с нажимом действовали - хотите узнать фин состояние обращайтесь в ФНС, там все написано каков капитал, расходы и доходы и какой дурак будет говорит и своем финансовом состоянии

      6
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      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 19 февраля 2018, 14:02

      Внимательно читай

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      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 19 февраля 2018, 17:26

      Ты совсем темный, соображалку включи

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      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 20 февраля 2018, 11:34

      Хватит тормозную жидкость пить, ты далекий на редкость, вот тебе пример овощ - кому принадлежит Спартак, кто его владелец и откуда туда текут деньги и сравни со своим кабинетным бомжатником, а потом, если все таки мозг заработает, то пиши е...анутый бл9

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