Роспотребнадзор открывает горячую линию к ЧМ-2018

В понедельник, 19 февраля, начнет свою работу всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по чемпионату мира-2018.

«C 19 февраля в Роспотребнадзоре начинает работу всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018 года, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Получить дополнительную информацию и узнать номера телефонов горячих линий можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.