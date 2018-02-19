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    Роспотребнадзор открывает горячую линию к ЧМ-2018

    В понедельник, 19 февраля, начнет свою работу всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по чемпионату мира-2018.

    «C 19 февраля в Роспотребнадзоре начинает работу всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018 года, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Получить дополнительную информацию и узнать номера телефонов горячих линий можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 09:52
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 февраля 2018, 11:34

      Проверти наших футболистов! Почему этот не качественный, с гнильцой, товар, получает такие бабки? ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 19 февраля 2018, 11:26

      ....А толку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 февраля 2018, 09:57

      Всё равно цены будут огроменные

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