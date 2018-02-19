Представитель VAR признал ошибочной графику в момент офсайда Маты в матче с «Хаддерсфилдом»

Представитель системы видеоповторов VAR назвал ошибочной графику, которую увидели телезрители во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» – «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 0:2.

«В данном случае произошла банальная техническая ошибка. Она привела к тому, что на экране была показана неверная графика.

На самом деле арбитр увидел у себя на экране верную картинку с правильными линиями. Мы приносим извинения за то, что телезрители увидели другое изображение», – приводит слова представителя VAR канал BT Sport.

Напомним, что арбитр после совещания со своим помощником отменил гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, зафиксировав офсайд.