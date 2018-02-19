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    Представитель VAR признал ошибочной графику в момент офсайда Маты в матче с «Хаддерсфилдом»

    Представитель системы видеоповторов VAR назвал ошибочной графику, которую увидели телезрители во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд»«Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 0:2.

    «В данном случае произошла банальная техническая ошибка. Она привела к тому, что на экране была показана неверная графика.

    На самом деле арбитр увидел у себя на экране верную картинку с правильными линиями. Мы приносим извинения за то, что телезрители увидели другое изображение», – приводит слова представителя VAR канал BT Sport.

    Напомним, что арбитр после совещания со своим помощником отменил гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, зафиксировав офсайд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 февраля 2018, 12:39

      Бывает,но это все равно лучше чем ничего....не ошибается тот кто ничего не делает)))

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 февраля 2018, 09:14

      Какая хороша система... Картинки выдаёт в нескольких вариантах...

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