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  • Примера. «Реал» обыграл «Бетис», в матче забито восемь голов

Примера. «Реал» обыграл «Бетис», в матче забито восемь голов

19 февраля 2018, 00:39
4

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Бетис» со счетом 5:3.

Мадридцы проигрывали после первого тайма со счетом 1:2, но сумели переломить ход встречи благодаря мячу защитника Серхио Рамоса, второму голу полузащитника Марко Асенсио, а также голу нападающего Криштиану Роналду.

В концовке встречи нападающий хозяев Серхио Леон забил третий гол за «Бетис».

На 89-й минуте матча Роналду заменил форвард Карим Бензема и на 91-й минуте забил пятый гол «Реала».

«Реал» набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 17 очков.

«Бетис» с 33 очками идет девятым.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Бетис – Реал – 3:5 (2:1)

Голы: 0:1 — Асенсио, 11; 1:1 — Манди, 33; 2:1 — Начо (в свои ворота), 37; 2:2 — Рамос, 50; 2:3 — Асенсио, 59; 2:4 — Роналду, 65; 3:4 — Леон, 85: 3:5 — Бензема, 90+1.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Бетис
Комментарии (4)
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x-x-x-x-x
1518990248
очень много проспускает Реал. это плохо
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BRO_football
1518990509
Вот же упёртый Бетис! Одни проблемы от него! Где же была ваша упёртость и командный дух, когда вы от Барселоны 0:5 летели? Как будто специально всем подряд проигрывали и вдруг решили, что именно с Реалом им нужно сыграть хорошо!
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DeStar
1518990714
Какой еще дубль рамоса? дубль асенсио, роналду, рамос и бензема
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iron_Savior
1518994097
ну такое...3 от бетиса пускать...жду матч в париже
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