Примера. «Реал» обыграл «Бетис», в матче забито восемь голов

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Бетис» со счетом 5:3.

Мадридцы проигрывали после первого тайма со счетом 1:2, но сумели переломить ход встречи благодаря мячу защитника Серхио Рамоса, второму голу полузащитника Марко Асенсио, а также голу нападающего Криштиану Роналду.

В концовке встречи нападающий хозяев Серхио Леон забил третий гол за «Бетис».

На 89-й минуте матча Роналду заменил форвард Карим Бензема и на 91-й минуте забил пятый гол «Реала».

«Реал» набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 17 очков.

«Бетис» с 33 очками идет девятым.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Бетис – Реал – 3:5 (2:1)

Голы: 0:1 — Асенсио, 11; 1:1 — Манди, 33; 2:1 — Начо (в свои ворота), 37; 2:2 — Рамос, 50; 2:3 — Асенсио, 59; 2:4 — Роналду, 65; 3:4 — Леон, 85: 3:5 — Бензема, 90+1.

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