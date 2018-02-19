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    Примера. «Реал» обыграл «Бетис», в матче забито восемь голов

    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Бетис» со счетом 5:3.

    Мадридцы проигрывали после первого тайма со счетом 1:2, но сумели переломить ход встречи благодаря мячу защитника Серхио Рамоса, второму голу полузащитника Марко Асенсио, а также голу нападающего Криштиану Роналду.

    В концовке встречи нападающий хозяев Серхио Леон забил третий гол за «Бетис».

    На 89-й минуте матча Роналду заменил форвард Карим Бензема и на 91-й минуте забил пятый гол «Реала».

    «Реал» набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 17 очков.

    «Бетис» с 33 очками идет девятым.

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Бетис – Реал – 3:5 (2:1)

    Голы: 0:1 — Асенсио, 11; 1:1 — Манди, 33; 2:1 — Начо (в свои ворота), 37; 2:2 — Рамос, 50; 2:3 — Асенсио, 59; 2:4 — Роналду, 65; 3:4 — Леон, 85: 3:5 — Бензема, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 19 февраля 2018, 01:48

      ну такое...3 от бетиса пускать...жду матч в париже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 февраля 2018, 00:51

      Какой еще дубль рамоса? дубль асенсио, роналду, рамос и бензема

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 февраля 2018, 00:48

      Вот же упёртый Бетис! Одни проблемы от него! Где же была ваша упёртость и командный дух, когда вы от Барселоны 0:5 летели? Как будто специально всем подряд проигрывали и вдруг решили, что именно с Реалом им нужно сыграть хорошо!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 февраля 2018, 00:44

      очень много проспускает Реал. это плохо

      0
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