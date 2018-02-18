Мата: «Я за видеоповторы, но в матче с «Хаддерсфилдом» решение было неоднозначным»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал эпизод с отмененным голом в ворота «Хаддерсфилда» в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

«По правде говоря, я за систему видеоповторов. Но сегодня, кажется, решение было неоднозначным. Думаю, мы все хотели, чтобы арбитры приняли решение быстрее.

Не все однозначно с этим эпизодом. Мне всегда говорили, что если не все понятно, то судьи должны трактовать эпизод в пользу сомнения, но сегодня, видимо, их не было», — сказал Мата.