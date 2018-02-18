Слуцкий: «Обидно и горько от того, что происходит с Россией»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал решение МОК не допустить некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Специалисту горько, что так случилось.

«Конечно, это ужасно. Люди давно придумали презумпцию невиновности. Если спортсмен ни в чeм не виноват, не понимаю, почему он не имеет права поехать на Олимпиаду и подтвердить свой уровень мастерства. Обидно и горько от того, что происходит с Россией.

Однако атлетов можно лишить признаков национальной идентификации лишь формально. Мы ведь прекрасно понимаем, какую страну представляют наши ребята, и болеем за них. Флаг для этого не нужен. Сказали так – выступим без флага. Глобально от этого ничего не меняется. Важно, что у тебя внутри, а не на форме», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Слуцкий болеет за наших на Олимпиаде прямо на месте событий.