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    Слуцкий: «Обидно и горько от того, что происходит с Россией»

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал решение МОК не допустить некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Специалисту горько, что так случилось.

    «Конечно, это ужасно. Люди давно придумали презумпцию невиновности. Если спортсмен ни в чeм не виноват, не понимаю, почему он не имеет права поехать на Олимпиаду и подтвердить свой уровень мастерства. Обидно и горько от того, что происходит с Россией.

    Однако атлетов можно лишить признаков национальной идентификации лишь формально. Мы ведь прекрасно понимаем, какую страну представляют наши ребята, и болеем за них. Флаг для этого не нужен. Сказали так – выступим без флага. Глобально от этого ничего не меняется. Важно, что у тебя внутри, а не на форме», – сказал тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Слуцкий болеет за наших на Олимпиаде прямо на месте событий.

    Источник: RT

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    18.02.2018 00:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 12:36

      Подлизнуть решил. В Англии обделался и решил подлизнуть, может чего и обломится.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2018, 11:22

      На все это можно припомнить две фразы старинную - ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ и современную из известного фильма - НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ !
      А то,что поехали на Олимпиаду в столь унизительном качестве,показывает,что заработки для большинства спортсменов на первом плане!
      В СССР в свое время в ответ на бойкот московских ОИ-1980 ответили бойкотом на лос-анджелесские ОИ-1984 ,зато на сеульских ОИ-1988
      было очень успешное выступление,где кстати наша футбольная сборная стала там чемпионом!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 февраля 2018, 09:00

      Обидно, досадно, ну да и ладно...(((

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 февраля 2018, 08:40

      Пора уже завязать с комментариями по Олимпиаде.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2018, 07:56

      Учитывая ужасную экономическую ситуацию и потенциальную политическую изоляцию РФ, складывается ощущение, что СМИ выполняют заказ, пытаясь как можно больше внимания к ОИ притянуть и отвлечь людей от реальных проблем, на фоне которых этот недопуск просто смешным кажется.

      12
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Viper for CSKA 18 февраля 2018, 09:22

      А какие у нас..., и у тебя лично "реальные проблемы"? Поделись пж..., только в контексте было/стало...

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 18 февраля 2018, 05:51

      Обидно и горько,что происходит с Россией...
      Поэтому в Англию уехал?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 февраля 2018, 04:20

      Обидно за что , за то что не допустили на ОИ спортсменов, принимавших допинг , или за то , что спортсмены , которым предстояло выступать за Россию, принимают допинг? А не держишь обиду на УЕФА за дисквалификацию Ерёменко?....По большёму счёту , и тебя, и весь тренерский штаб ЦСКА нужно было дисквалифицировать , как поступили с Мудко.Слава богу что на Дзагоева ничего не успели накопать, как он играет сейчас , и как тогда-две большие разницы-чем не повод в подозрении? нашёлся ПАТРИОТ ХРЕНОВ.......

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > нейтральныйкакникто 18 февраля 2018, 05:11

      Вот это нейтралитет....!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 февраля 2018, 03:51

      Мнений много и каждое имеет право на существование. Лично моё мнение - ОИ надо было бойкотировать. И то, что нас бы автоматически потом дисквалифицировали и на следующую, тут бабка на двое писала. В первую очередь был бы нанесён урон самой олимпиаде и её движению, это и потеря денег, и малый поток российских туристов, ну и самое главное отсутствие на олимпийской арене всех спортсменов из России, а отсюда и снижение уровня соревнования. МОК возможно тогда задумался бы, да и всё мировое сообщество. А, сейчас мы видим очень печальную картину, выступают те кого пустил МОК, а он пустил самых слабых и результаты удручают. Мы радуемся бронзовым медалям (спасибо тем ребятам которые их завоёвывают, без тренеров, без какой либо обслуживающей поддержки) и оправдываемся, что в этой ситуации это хорошо.Бред просто какой-то! Надо не просто наших спортивных ченушей отстранят от должностей, их надо садить на реальные сроки, за такое попустительство. К чёрту такую олимпиаду, где россияне пресмыкаются перед кучкой продажных и не адекватных спортивных функционеров.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 февраля 2018, 03:27

      - "Флаг для этого не нужен".
      А позвольте с вами не согласиться. Это мне он не нужен. Я живу на территории этой страны. Роману Филипову он был не нужен, ему нужней была граната. А вот спортсмены на территории другой страны, и граната им никчему. А вот флаг бы подошёл в самый раз.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 февраля 2018, 03:06

      Форма тоже имеет значение

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