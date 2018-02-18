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  • Слуцкий: «Обидно и горько от того, что происходит с Россией»

Слуцкий: «Обидно и горько от того, что происходит с Россией»

18 февраля 2018, 00:52
24

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал решение МОК не допустить некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Специалисту горько, что так случилось.

«Конечно, это ужасно. Люди давно придумали презумпцию невиновности. Если спортсмен ни в чeм не виноват, не понимаю, почему он не имеет права поехать на Олимпиаду и подтвердить свой уровень мастерства. Обидно и горько от того, что происходит с Россией.

Однако атлетов можно лишить признаков национальной идентификации лишь формально. Мы ведь прекрасно понимаем, какую страну представляют наши ребята, и болеем за них. Флаг для этого не нужен. Сказали так – выступим без флага. Глобально от этого ничего не меняется. Важно, что у тебя внутри, а не на форме», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Слуцкий болеет за наших на Олимпиаде прямо на месте событий.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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kykyi
1518906497
Обидно и горько,что происходит с Россией,согласен.
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mutabor0992
1518907606
Походу бегемот мозг ушиб или плохо стало от переедания...Гребаный философ!Внутри,а не снаружи...На олимпиаде спортсмены представляют СТРАНУ!!!И без флага и гимна там делать НЕЧЕГО!И нет там наших спортсменов.Там -предатели.Любители бабла.
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dinar7777dinar
1518908834
да потому что всю жизнь терпим и смотрим в рот западу !! путин терпилкин !
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+50/-50
1518913665
- "Флаг для этого не нужен". А позвольте с вами не согласиться. Это мне он не нужен. Я живу на территории этой страны. Роману Филипову он был не нужен, ему нужней была граната. А вот спортсмены на территории другой страны, и граната им никчему. А вот флаг бы подошёл в самый раз.
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woyser
1518915101
Мнений много и каждое имеет право на существование. Лично моё мнение - ОИ надо было бойкотировать. И то, что нас бы автоматически потом дисквалифицировали и на следующую, тут бабка на двое писала. В первую очередь был бы нанесён урон самой олимпиаде и её движению, это и потеря денег, и малый поток российских туристов, ну и самое главное отсутствие на олимпийской арене всех спортсменов из России, а отсюда и снижение уровня соревнования. МОК возможно тогда задумался бы, да и всё мировое сообщество. А, сейчас мы видим очень печальную картину, выступают те кого пустил МОК, а он пустил самых слабых и результаты удручают. Мы радуемся бронзовым медалям (спасибо тем ребятам которые их завоёвывают, без тренеров, без какой либо обслуживающей поддержки) и оправдываемся, что в этой ситуации это хорошо.Бред просто какой-то! Надо не просто наших спортивных ченушей отстранят от должностей, их надо садить на реальные сроки, за такое попустительство. К чёрту такую олимпиаду, где россияне пресмыкаются перед кучкой продажных и не адекватных спортивных функционеров.
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нейтральныйкакникто
1518916845
Обидно за что , за то что не допустили на ОИ спортсменов, принимавших допинг , или за то , что спортсмены , которым предстояло выступать за Россию, принимают допинг? А не держишь обиду на УЕФА за дисквалификацию Ерёменко?....По большёму счёту , и тебя, и весь тренерский штаб ЦСКА нужно было дисквалифицировать , как поступили с Мудко.Слава богу что на Дзагоева ничего не успели накопать, как он играет сейчас , и как тогда-две большие разницы-чем не повод в подозрении? нашёлся ПАТРИОТ ХРЕНОВ.......
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Viper for CSKA
1518929809
Учитывая ужасную экономическую ситуацию и потенциальную политическую изоляцию РФ, складывается ощущение, что СМИ выполняют заказ, пытаясь как можно больше внимания к ОИ притянуть и отвлечь людей от реальных проблем, на фоне которых этот недопуск просто смешным кажется.
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ДСА
1518932418
Пора уже завязать с комментариями по Олимпиаде.
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nemolod
1518942133
На все это можно припомнить две фразы старинную - ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ и современную из известного фильма - НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ ! А то,что поехали на Олимпиаду в столь унизительном качестве,показывает,что заработки для большинства спортсменов на первом плане! В СССР в свое время в ответ на бойкот московских ОИ-1980 ответили бойкотом на лос-анджелесские ОИ-1984 ,зато на сеульских ОИ-1988 было очень успешное выступление,где кстати наша футбольная сборная стала там чемпионом!
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paracetamol
1518946564
Подлизнуть решил. В Англии обделался и решил подлизнуть, может чего и обломится.
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