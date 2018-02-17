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  • Эмери: «Пусть в ответной игре с «Реалом» нас судит Рокки, но с такой же лояльностью к хозяевам, как это он делал в Мадриде»

Эмери: «Пусть в ответной игре с «Реалом» нас судит Рокки, но с такой же лояльностью к хозяевам, как это он делал в Мадриде»

17 февраля 2018, 07:59
11

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил о готовности увидеть на поле в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов того же судью, что и в первой игре. После матча в Мадриде специалист обрушился с критикой в адрес Джанлуки Рокки, обвинив его в ряде серьезных ошибок.

«Я согласен, чтобы и в Париже нас судил Рокки. Но при условии, что он будет также лоялен к нам как хозяевам поля, как это было в Мадриде. Пусть применяет критерии судейства, какие он применял в первом матче», – сказал Эмери.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Эмери Унаи
Комментарии (11)
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все_будет_AUDI
1518848351
Выкинут тебя дружок
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lorena7395
1518849557
Ну были в судействе какие-то погрешности,но г-н Эмери не до такой же степени!!! Играть надо-забивать и все проблемы исчезнут и судья не будет виноват! А твой Неймар бегает с мячом а забить не может.А где Кавани был?...Чего то не очень он заметен был...И вообще настроиться надо на большие игры!Это же РЕАЛ....!!!!!
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acer2003
1518849742
Сколько можно ныть ((?
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insider_retro
1518851375
Не солидно.
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OfaZavr
1518855304
на свою игру в первую очередь нужно обращать внимание и готовится как следует а в теме судейства пусть другие разбираются, вон правильно у нас Массимо делает никогда про них не говорит все равно ведь ничего не поделаешь с этим.
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84aivengo
1518856562
тут золотой бразильский мальчик должен был делать игру....
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zigbert
1518861073
Надо настраивать свою команду на победу - вот главная задача Эмери.
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simoron81
1518863644
Матч поставить точки над и
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simoron81
1518863928
Игра ответная покажет
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Bek9993
1518951556
Когда проиграл всегда кто-то виноват, в многом это кто-то оказывается рефери игры, не надо винить кого-то а надо винить себя что не смог команду готовить для игры с Реалом
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