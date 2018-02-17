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    Эмери: «Пусть в ответной игре с «Реалом» нас судит Рокки, но с такой же лояльностью к хозяевам, как это он делал в Мадриде»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил о готовности увидеть на поле в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов того же судью, что и в первой игре. После матча в Мадриде специалист обрушился с критикой в адрес Джанлуки Рокки, обвинив его в ряде серьезных ошибок.

    «Я согласен, чтобы и в Париже нас судил Рокки. Но при условии, что он будет также лоялен к нам как хозяевам поля, как это было в Мадриде. Пусть применяет критерии судейства, какие он применял в первом матче», – сказал Эмери.

    Источник: Marca

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    17.02.2018 07:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 18 февраля 2018, 13:59

      Когда проиграл всегда кто-то виноват, в многом это кто-то оказывается рефери игры, не надо винить кого-то а надо винить себя что не смог команду готовить для игры с Реалом

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 февраля 2018, 13:38

      Игра ответная покажет

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 февраля 2018, 13:34

      Матч поставить точки над и

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:51

      Надо настраивать свою команду на победу - вот главная задача Эмери.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 февраля 2018, 11:36

      тут золотой бразильский мальчик должен был делать игру....

      1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 17 февраля 2018, 11:24

      Это тебе не Франция,где ты молодец среди овец. Это Реал,где ты среди молодцов сам овца. И это "Реал" на спаде.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 11:15

      на свою игру в первую очередь нужно обращать внимание и готовится как следует а в теме судейства пусть другие разбираются, вон правильно у нас Массимо делает никогда про них не говорит все равно ведь ничего не поделаешь с этим.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 февраля 2018, 10:09

      Не солидно.

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 февраля 2018, 09:42

      Сколько можно ныть ((?

      2
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      Рейтинг: +14

      lorena7395 17 февраля 2018, 09:39

      Ну были в судействе какие-то погрешности,но г-н Эмери не до такой же степени!!! Играть надо-забивать и все проблемы исчезнут и судья не будет виноват! А твой Неймар бегает с мячом а забить не может.А где Кавани был?...Чего то не очень он заметен был...И вообще настроиться надо на большие игры!Это же РЕАЛ....!!!!!

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