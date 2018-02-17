Эмери: «Пусть в ответной игре с «Реалом» нас судит Рокки, но с такой же лояльностью к хозяевам, как это он делал в Мадриде»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил о готовности увидеть на поле в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов того же судью, что и в первой игре. После матча в Мадриде специалист обрушился с критикой в адрес Джанлуки Рокки, обвинив его в ряде серьезных ошибок.

«Я согласен, чтобы и в Париже нас судил Рокки. Но при условии, что он будет также лоялен к нам как хозяевам поля, как это было в Мадриде. Пусть применяет критерии судейства, какие он применял в первом матче», – сказал Эмери.