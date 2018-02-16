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Бубнов: «Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох»

16 февраля 2018, 10:52
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы на выход в следующий раунд футболистов «Зенита» после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», который закончился в Глазго поражением российской команды.

«Селтик» навязал сопернику интенсивный игровой ритм, с которым «Зенит» не справился. Вернее, гостям хватало сил только на оборону, в созидании у них практически ничего не получалось. «Селтик» выглядел гораздо активнее на всех участках поля, навязал плотную скоростную борьбу, в результате которой «Зенит» остался без мяча.

Подопечные Роберто Манчини выглядели далеко не лучшим образом в функциональном плане. Кроме того, никуда не делись былые проблемы с конструктивным развитием атак. В тех редких случаях, когда «Зенит» все же переходил большими силами на чужую половину поля, игроки не очень знали, что нужно делать.

Шотландцы перекрыли фланги для подключений Кришито и Смольникова, ничего не смогли придумать Кузяев с Ригони. Кокорину предоставили минимум пространства, в результате чего нападающий чаще помогал обороне, чем занимался прямыми обязанностями. Заболотный и вовсе оказался отрезанным от полузащитников и естественно не мог проявить лучшие качества.

С одной стороны, понятно, что «Зенит» провел первый официальный матч в новом году, вдобавок на переполненной арене в Глазго, где его встретил сверхмотивированный находящийся в хорошем тонусе оппонент. С другой, в составе «Селтика» хватало потерь, а разница бюджетов команд все-таки подразумевает наличие у номинального фаворита внятной контригры. «Зенит» же, по сути, не создал ни одного серьезного момента и имел перспективные подходы только в самом начале. Предполагаю, что главной задачей Манчини на игру было не пропустить и постараться использовать шанс в контратаке, но осуществить планы не удалось.

Тем не менее через неделю в Санкт-Петербурге рисунок игры будет иным. За столь ограниченное время физику сильно не подтянешь, но команда Манчини наверняка постарается действовать с позиции силы. «Селтик» же сконцентрируется на обороне и будет искать шансы у чужих ворот. Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох, задача – забить на своем поле дважды и не пропустить – не выглядит нерешаемой. По крайней мере, на один гол «Зенит» должно хватить. Поэтому оцениваю шансы в противостоянии, как 50 на 50», – сказал Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит Селтик Бубнов Александр
Комментарии (16)
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polt
1518768528
Зенит будет пыжиться забить, а Селтик проведет пару контратак и забьет.
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Bivaliy67
1518769804
Тот редкий случай, когда полностью соглашусь с Бубном. Ещё не всё потеряно. Задачи те же, что и у ЦСКА.
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shahor
1518772172
Счёт может быть и не катастрофический,но отсутствие какой бы то ни было осмысленной игры футболистами "Зенита" настраивает на пессимистический лад.Манчини,на мой взгляд,имея под рукой всё,что пожелает, элементарно не тянет.
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mamba9090909
1518772368
Во всяком случае, намного лучше, чем 1 - 3 в домашней игре.
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alp
1518773619
не счет плох а игра....
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paracetamol
1518775332
Нормуль. Эти скотские психи и грандов за счет давления обыгрывали, то-ли Барсу, то-ли Реал. А на выезде по 7 пропускали.
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Garrincha58
1518780836
все по делу две команды от России и так хватит в следующем раунде, ну и дальше обе вылетят как и следовало ожидать
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ArReal
1518791443
да уж совсем неплох - учитывая, что у Селтика пол команды травмировано было...
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raritet
1518796551
Нужно запредельная самоотдача всех игроков, включая аргентинских прихлебателей, но в чем проблема, этого то и трудно от них добиться . Полагаю, что они как и все варяги, думают о дне получки, а не о том как смыть позор . Если бы это было во времена наших "кривоногих", но теперь таких уже милых питерских футболистов: Малофеева, Аршавина, Денисова, Кержакова, ...я бы ни капли не сомневался в том, что Селтик уже считай пройден...кто там следующий. А тут ночь не спи, придумывай, что у них там в аргентинских головушках. Хотя , конечно, ничего страшного не произошло. Будем надеяться, что через недельку мы сможем простить этот казус.
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nemolod
1518852607
Ну если дома Селтик не обыграют и не пройдут дальше,то для внутреннего первенства такое количество дорогостоящих футболистов из-за бугра просто ни к чему!
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