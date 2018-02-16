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    Бубнов: «Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы на выход в следующий раунд футболистов «Зенита» после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», который закончился в Глазго поражением российской команды.

    «Селтик» навязал сопернику интенсивный игровой ритм, с которым «Зенит» не справился. Вернее, гостям хватало сил только на оборону, в созидании у них практически ничего не получалось. «Селтик» выглядел гораздо активнее на всех участках поля, навязал плотную скоростную борьбу, в результате которой «Зенит» остался без мяча.

    Подопечные Роберто Манчини выглядели далеко не лучшим образом в функциональном плане. Кроме того, никуда не делись былые проблемы с конструктивным развитием атак. В тех редких случаях, когда «Зенит» все же переходил большими силами на чужую половину поля, игроки не очень знали, что нужно делать.

    Шотландцы перекрыли фланги для подключений Кришито и Смольникова, ничего не смогли придумать Кузяев с Ригони. Кокорину предоставили минимум пространства, в результате чего нападающий чаще помогал обороне, чем занимался прямыми обязанностями. Заболотный и вовсе оказался отрезанным от полузащитников и естественно не мог проявить лучшие качества.

    С одной стороны, понятно, что «Зенит» провел первый официальный матч в новом году, вдобавок на переполненной арене в Глазго, где его встретил сверхмотивированный находящийся в хорошем тонусе оппонент. С другой, в составе «Селтика» хватало потерь, а разница бюджетов команд все-таки подразумевает наличие у номинального фаворита внятной контригры. «Зенит» же, по сути, не создал ни одного серьезного момента и имел перспективные подходы только в самом начале. Предполагаю, что главной задачей Манчини на игру было не пропустить и постараться использовать шанс в контратаке, но осуществить планы не удалось.

    Тем не менее через неделю в Санкт-Петербурге рисунок игры будет иным. За столь ограниченное время физику сильно не подтянешь, но команда Манчини наверняка постарается действовать с позиции силы. «Селтик» же сконцентрируется на обороне и будет искать шансы у чужих ворот. Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох, задача – забить на своем поле дважды и не пропустить – не выглядит нерешаемой. По крайней мере, на один гол «Зенит» должно хватить. Поэтому оцениваю шансы в противостоянии, как 50 на 50», – сказал Бубнов.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.02.2018 10:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 февраля 2018, 10:30

      Ну если дома Селтик не обыграют и не пройдут дальше,то для внутреннего первенства такое количество дорогостоящих футболистов из-за бугра просто ни к чему!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 февраля 2018, 18:55

      Нужно запредельная самоотдача всех игроков, включая аргентинских прихлебателей, но в чем проблема, этого то и трудно от них добиться . Полагаю, что они как и все варяги, думают о дне получки, а не о том как смыть позор . Если бы это было во времена наших "кривоногих", но теперь таких уже милых питерских футболистов: Малофеева, Аршавина, Денисова, Кержакова, ...я бы ни капли не сомневался в том, что Селтик уже считай пройден...кто там следующий. А тут ночь не спи, придумывай, что у них там в аргентинских головушках. Хотя , конечно, ничего страшного не произошло. Будем надеяться, что через недельку мы сможем простить этот казус.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 февраля 2018, 17:30

      да уж совсем неплох - учитывая, что у Селтика пол команды травмировано было...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2018, 14:33

      все по делу две команды от России и так хватит в следующем раунде, ну и дальше обе вылетят как и следовало ожидать

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 14:20

      Чего вы боитесь, Зенит, дома разнесёт этот Селтик в пух и прах и пойдёт дальше.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 13:02

      Нормуль. Эти скотские психи и грандов за счет давления обыгрывали, то-ли Барсу, то-ли Реал. А на выезде по 7 пропускали.

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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 16 февраля 2018, 12:35

      Счёт вполне приемлем, дома можно сыграть лучше и 1/8 есть.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 февраля 2018, 12:33

      не счет плох а игра....

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 февраля 2018, 12:28

      Только пропустив дома 1 мяч надо забить 3 это уже досадно

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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 16 февраля 2018, 12:12

      Во всяком случае, намного лучше, чем 1 - 3 в домашней игре.

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