Бубнов: «Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы на выход в следующий раунд футболистов «Зенита» после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», который закончился в Глазго поражением российской команды.

«Селтик» навязал сопернику интенсивный игровой ритм, с которым «Зенит» не справился. Вернее, гостям хватало сил только на оборону, в созидании у них практически ничего не получалось. «Селтик» выглядел гораздо активнее на всех участках поля, навязал плотную скоростную борьбу, в результате которой «Зенит» остался без мяча.

Подопечные Роберто Манчини выглядели далеко не лучшим образом в функциональном плане. Кроме того, никуда не делись былые проблемы с конструктивным развитием атак. В тех редких случаях, когда «Зенит» все же переходил большими силами на чужую половину поля, игроки не очень знали, что нужно делать.

Шотландцы перекрыли фланги для подключений Кришито и Смольникова, ничего не смогли придумать Кузяев с Ригони. Кокорину предоставили минимум пространства, в результате чего нападающий чаще помогал обороне, чем занимался прямыми обязанностями. Заболотный и вовсе оказался отрезанным от полузащитников и естественно не мог проявить лучшие качества.

С одной стороны, понятно, что «Зенит» провел первый официальный матч в новом году, вдобавок на переполненной арене в Глазго, где его встретил сверхмотивированный находящийся в хорошем тонусе оппонент. С другой, в составе «Селтика» хватало потерь, а разница бюджетов команд все-таки подразумевает наличие у номинального фаворита внятной контригры. «Зенит» же, по сути, не создал ни одного серьезного момента и имел перспективные подходы только в самом начале. Предполагаю, что главной задачей Манчини на игру было не пропустить и постараться использовать шанс в контратаке, но осуществить планы не удалось.

Тем не менее через неделю в Санкт-Петербурге рисунок игры будет иным. За столь ограниченное время физику сильно не подтянешь, но команда Манчини наверняка постарается действовать с позиции силы. «Селтик» же сконцентрируется на обороне и будет искать шансы у чужих ворот. Гостевой счет 0:1 для «Зенита» не так уж плох, задача – забить на своем поле дважды и не пропустить – не выглядит нерешаемой. По крайней мере, на один гол «Зенит» должно хватить. Поэтому оцениваю шансы в противостоянии, как 50 на 50», – сказал Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.