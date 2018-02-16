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  • Манчини: «Почему проиграли «Селтику»? Они забили один гол, мы – нет»

Манчини: «Почему проиграли «Селтику»? Они забили один гол, мы – нет»

16 февраля 2018, 01:43
31

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

– Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а «Селтик» играл каждую неделю. Добавлю, что «Селтик» – хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная.

– Готовились ли вы к тому, что «Селтик» сыграет в три защитника? В чем причина поражения?

– Причина? «Селтик» забил один гол, мы – нет. Что касается расстановки «Селтика», то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

– «Зенит» сегодня было не узнать. В чем причина?

– Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Селтик Зенит Манчини Роберто
Комментарии (31)
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insider_retro
1518734955
Всё у него просто и всё ему чего-то не хватает! В отличии от других тренеров, у Манчини есть ВСЁ! Очевидно, что ОН просто не способен дать результат!
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Тraumtanzеr
1518735110
Физручини.
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GoldPlayFIFARus9
1518735426
Да,а ещё по тому,что они играли в футбол,а мы нет. Даже спам так безнадёжно не смотрелся. Из 4-х игр наших клубов,это самое ужасное выступление было
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Робинзон
1518746860
ничего в Питере разберутся а вот Спартак похоже уже отцепился от Европы .
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Жентус
1518750982
Про уволен. Езжай в свою Италию спагетти варить! А Фурсенко на завод, чтобы образование и футбольные команды не разрушал! Верните Семака в Зенит, он уже давно дорос до того, чтобы быть главным тренером Зенита.
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atur72
1518753243
болею за Зенит уже 20 лет . Но вчера хотел чтоб Зенит проиграл и побыстрее уволили Манчини . Где старый креативный хитроумный шарнирный Зенит . Перед нами не команда а покорная скотина которую привели на бойню . А чем провинились болельщики которые во время матча хотят только одного . Чтобы он побыстрее закончился . Всех креативщиков или продали или они сидят на лавке . Перед нами старый волеровский Спартак с принципом - Бей - Беги
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ROSTOV SUPER
1518755073
" Нам не хватало забивного форварда !" Зюба цветет от счастья ! Откуда же тебе Манчини еще форвардов выписать , чтобы они забивали в твоей команде ? Может у Реала с Барсой и ПСЖ попросить ?
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Fan Loko mik
1518758537
Пришло время сказать, что Манчини - это голый король!!! Пустышка и пустобрёх!!! Семака на царствование!!!!! С таким составом и с такими возможностями даже победа 1:0 должна считаться позором!!!! А тут безвольная и жалкая игра стада аргентинцев!!!!!
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alp
1518762660
селтик возил нас как детей... рвали и хотели выиграть. Зенит жевал сопли всю дорогу... переспективные аргентинцы это хорошо, но с ними мы ЛЕ не выиграем... да и с манчини тоже хер чо выиграем...
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OfaZavr
1518769566
постоянные, глупые оправдания несостоятельного тренеришки.
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