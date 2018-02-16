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    Манчини: «Почему проиграли «Селтику»? Они забили один гол, мы – нет»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

    Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    – Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а «Селтик» играл каждую неделю. Добавлю, что «Селтик» – хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная.

    – Готовились ли вы к тому, что «Селтик» сыграет в три защитника? В чем причина поражения?

    – Причина? «Селтик» забил один гол, мы – нет. Что касается расстановки «Селтика», то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

    – «Зенит» сегодня было не узнать. В чем причина?

    – Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.02.2018 01:43
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:25

      Да, ни добавить ни убавить! Просто нет слов!!! Выделите еще 100 на усиление!!!

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 февраля 2018, 11:43

      Зенит не плохо играл, Селтик просто был неистов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 февраля 2018, 11:27

      А почему вы даже моментов на один гол не создали?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:26

      постоянные, глупые оправдания несостоятельного тренеришки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2018, 10:59

      аргентинцы средние оказались, команда как и стадион, строилась, строилась да и не достроилась в срок... все чего-то (денег) не хватает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2018, 10:15

      Компетентное заявление, господин Манчини. У - уровень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2018, 10:09

      Компетентное заявления, господин Манчини. У - уровень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 февраля 2018, 09:49

      Вот не надо делать трагедию!При такой мощной поддержке болельщиков,Селтик обязан был выиграть!Теперь дело за нашими фанатами!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 февраля 2018, 09:32

      От проигрыша тем более в гостях никто не застрахован и через неделю есть возможность отыграться! Да,главный тренер не все учел,однако на поле выходят футболисты и пропущенный гол - это их ошибка с одной стороны,а с другой стороны за те деньги,что им платят,они должны были как минимум отыграться и помнить,что теплые пляжи Арабских Эмиратов в прошлом,а впереди стылые российские мартовские поля,на которых забивать будет еще труднее!

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 февраля 2018, 09:31

      селтик возил нас как детей... рвали и хотели выиграть. Зенит жевал сопли всю дорогу... переспективные аргентинцы это хорошо, но с ними мы ЛЕ не выиграем... да и с манчини тоже хер чо выиграем...

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