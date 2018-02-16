Манчини: «Почему проиграли «Селтику»? Они забили один гол, мы – нет»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

– Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а «Селтик» играл каждую неделю. Добавлю, что «Селтик» – хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная.

– Готовились ли вы к тому, что «Селтик» сыграет в три защитника? В чем причина поражения?

– Причина? «Селтик» забил один гол, мы – нет. Что касается расстановки «Селтика», то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

– «Зенит» сегодня было не узнать. В чем причина?

– Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди.