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  • Моуринью на ЧМ-2018 станет экспертом одного из российских телеканалов

Моуринью на ЧМ-2018 станет экспертом одного из российских телеканалов

15 февраля 2018, 18:10
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет работать экспертом на одном из российских телеканалов во время чемпионата мира-2018. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до чемпионата мира остается совсем немного.

Вот и главный тренер «Манчестер Юнайтед», уже легендарный Жозе Моуринью, приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией», — написал Арустамян на своем канале в телеграме.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Бубновский
1518707937
.....пфффф.....и коню понятно - какого канала!...он у нас один)))
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FanatSerj
1518708882
"Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть" - ну правильно наши же на долго не задержатся, поэтому хватит )))
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dok66
1518709454
Сикоко же млн. евро в бюджет заложили на этого "эксперта" !
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Shogun
1518709686
Автобусов в России много, пусть зайдет в один из автопарков, например в Павлово, и будет играть по новому, не по режиму автобуса, а по ПАЗу
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gigs84
1518709991
Welcome, the Special One!
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