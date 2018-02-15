Моуринью на ЧМ-2018 станет экспертом одного из российских телеканалов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет работать экспертом на одном из российских телеканалов во время чемпионата мира-2018. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до чемпионата мира остается совсем немного.

Вот и главный тренер «Манчестер Юнайтед», уже легендарный Жозе Моуринью, приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией», — написал Арустамян на своем канале в телеграме.