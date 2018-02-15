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    Моуринью на ЧМ-2018 станет экспертом одного из российских телеканалов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет работать экспертом на одном из российских телеканалов во время чемпионата мира-2018. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

    «Сейчас все внимание элиты европейского футбола к России в целом. Ведь до чемпионата мира остается совсем немного.

    Вот и главный тренер «Манчестер Юнайтед», уже легендарный Жозе Моуринью, приедет в Москву и станет экспертом одного из российских телеканалов (к сожалению, название пока написать не могу). Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть, но тем не менее. Важное событие. И думаю, тенденция будет продолжена по сближению звезд мирового футбола с Россией», — написал Арустамян на своем канале в телеграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 18:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +367

      gigs84 15 февраля 2018, 18:53

      Welcome, the Special One!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 февраля 2018, 18:48

      Автобусов в России много, пусть зайдет в один из автопарков, например в Павлово, и будет играть по новому, не по режиму автобуса, а по ПАЗу

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 февраля 2018, 18:44

      Сикоко же млн. евро в бюджет заложили на этого "эксперта" !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 февраля 2018, 18:34

      "Правда, не на весь турнир, а всего лишь на часть" - ну правильно наши же на долго не задержатся, поэтому хватит )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 15 февраля 2018, 18:18

      .....пфффф.....и коню понятно - какого канала!...он у нас один)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Бубновский 15 февраля 2018, 19:19

      "Матч ТВ", "Футбол 1,2,3", "Матч! Наш футбол", "Футбол", "Евроспорт 1", "Евроспорт Голд", "Матч!Арена","Матч!Игра"... И это один канал? Эти 10 каналов я насчитал в меню своего телевизора. Все они показывают футбол. Согласен, что не все мы можем оплатить столько, я, например, только 4. Но у вас же есть интернет, где есть все эти каналы + ещё куча.

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