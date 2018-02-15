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    Бывший депутат Госдумы РФ Самиев обманул нападающего «Краснодара» Смолова на 191 миллион

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов стал жертвой мошеннических действий. Футболист пострадал от действий экс-депутата Госдумы РФ, члена комитета по земельным отношениям и строительству Ильдара Самиева, который является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. Российский игрок за 191,1 миллиона рублей купил квартиру в одном из столичных жилых комплексов, ее площадь – 194 кв. м.

    Смолов познакомился с представителями депутата весной 2017 года, после чего ему было предложено купить элитную недвижимость с существенной скидкой (застройщик предлагал аналогичную квартиру за 213 миллионов рублей). Разница в цене объяснялась тем, что один из соинвесторов контролируются структурами Самиева.

    Договор купли был оформлен на отца футболиста Михаила Смолова 16 марта 2017 года. В тот же день он привез в офис продаж 163,5 миллиона рублей наличными. Деньги были переданы доверенному лицу бывшего парламентария Ростиславу Илыку. При регистрации прав собственности на квартиру стало известно, что купленная Смоловым квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк».

    Уголовное дело в отношение бывшего депутата было возбуждено 7 февраля по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, долги Самиева насчитывают несколько десятков миллиардов рублей. Также его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. При этом он не намерен выполнять обязательства ни перед «Связь-банком», ни перед Смоловым.

    Источник: Коммерсант

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    15.02.2018 10:16
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 11:23

      Депутат в нашей стране слово ругательное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 февраля 2018, 07:09

      без лоха и жисть плоха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 15 февраля 2018, 21:30

      Почему такие люди ходят на свободе? Покровители-подельники сидят ОЧЕНЬ высоко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 15 февраля 2018, 21:26

      Почему ТАКИЕ люди находятся на свободе? С кем он делится? Ну ОЧЕНЬ высоко должна быть мохнатая лапа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 февраля 2018, 18:14

      ВОТ ГАДЫ, ФЕДЮ ОБИДЕЛИ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 15 февраля 2018, 17:30

      Правильно кто-то говорил, футболисты те еще идиоты) Мозгов нет, но деньги зарабатывать умеют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 февраля 2018, 16:56

      Кинул и тем самым подтвердил, что "бывших" депутатов не бывает.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 февраля 2018, 16:05

      Так это он не обманул, он кинул))

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 12:53

      Сочувствую Фёдору, очень неприятно, но вот такое " у нас правовое государство....идите в суд..", как любит говорить один большой чиновник-юрист...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 15 февраля 2018, 12:20

      Да пофиг Смолова не жаль не чуть

      -1
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