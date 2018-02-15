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  • Бывший депутат Госдумы РФ Самиев обманул нападающего «Краснодара» Смолова на 191 миллион

Бывший депутат Госдумы РФ Самиев обманул нападающего «Краснодара» Смолова на 191 миллион

15 февраля 2018, 10:16
39

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов стал жертвой мошеннических действий. Футболист пострадал от действий экс-депутата Госдумы РФ, члена комитета по земельным отношениям и строительству Ильдара Самиева, который является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. Российский игрок за 191,1 миллиона рублей купил квартиру в одном из столичных жилых комплексов, ее площадь – 194 кв. м.

Смолов познакомился с представителями депутата весной 2017 года, после чего ему было предложено купить элитную недвижимость с существенной скидкой (застройщик предлагал аналогичную квартиру за 213 миллионов рублей). Разница в цене объяснялась тем, что один из соинвесторов контролируются структурами Самиева.

Договор купли был оформлен на отца футболиста Михаила Смолова 16 марта 2017 года. В тот же день он привез в офис продаж 163,5 миллиона рублей наличными. Деньги были переданы доверенному лицу бывшего парламентария Ростиславу Илыку. При регистрации прав собственности на квартиру стало известно, что купленная Смоловым квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк».

Уголовное дело в отношение бывшего депутата было возбуждено 7 февраля по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, долги Самиева насчитывают несколько десятков миллиардов рублей. Также его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. При этом он не намерен выполнять обязательства ни перед «Связь-банком», ни перед Смоловым.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (39)
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овертайм
1518679657
все проблемы от денег, чем больше денег тем больше проблем)
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Басмачи
1518679803
Наверно Смолов не первый и не последний
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insider_retro
1518679811
Не первый и, наверное, не последний случай с подобным раскладом. Очевидно, что игроки пытаются думать о своей пенсии и пробуют участвовать в различных финансовых проектах. В силу ряда обстоятельств, это участие часто бывает не успешным, партнёры обманывают, используя деньги спортсменов как беспроцентный кредит. Но это жизнь, надо думать о будущем, думать вообще и не лезть в авантюры. Хотя, как это бывает обычно, никто не застрахован(( А депутаты у нас - ещё те фрукты! Что действующие, что бывшие!
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gandyv
1518680272
Вот оно волшебное слово - скидка!!!
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kykyi
1518681188
164 ляма налом, наводит на разные мысли.
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nemolod
1518681332
Удивляет другое: молодой футболист,имеющий дело с футбольными агентами и контрактами, неужели не догадался перед оформлением проверить сделку у рядового юриста на предмет достоверности?
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OfaZavr
1518685125
да уж мошенников и проходимцев везде хватает особенно среди депутатов и нужно очень осторожно иметь дела с такими а вот теперь трудно будет стрясти свои кровные.
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ДяДь ПашА
1518686432
Да пофиг Смолова не жаль не чуть
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Eddyson
1518702995
Кинул и тем самым подтвердил, что "бывших" депутатов не бывает.
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Бугимен
1518707651
ВОТ ГАДЫ, ФЕДЮ ОБИДЕЛИ....
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