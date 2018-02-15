Бывший депутат Госдумы РФ Самиев обманул нападающего «Краснодара» Смолова на 191 миллион

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов стал жертвой мошеннических действий. Футболист пострадал от действий экс-депутата Госдумы РФ, члена комитета по земельным отношениям и строительству Ильдара Самиева, который является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. Российский игрок за 191,1 миллиона рублей купил квартиру в одном из столичных жилых комплексов, ее площадь – 194 кв. м.

Смолов познакомился с представителями депутата весной 2017 года, после чего ему было предложено купить элитную недвижимость с существенной скидкой (застройщик предлагал аналогичную квартиру за 213 миллионов рублей). Разница в цене объяснялась тем, что один из соинвесторов контролируются структурами Самиева.

Договор купли был оформлен на отца футболиста Михаила Смолова 16 марта 2017 года. В тот же день он привез в офис продаж 163,5 миллиона рублей наличными. Деньги были переданы доверенному лицу бывшего парламентария Ростиславу Илыку. При регистрации прав собственности на квартиру стало известно, что купленная Смоловым квартира находится под залогом у АКБ «Связь-банк».

Уголовное дело в отношение бывшего депутата было возбуждено 7 февраля по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, долги Самиева насчитывают несколько десятков миллиардов рублей. Также его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. При этом он не намерен выполнять обязательства ни перед «Связь-банком», ни перед Смоловым.