Манчини считает, что «Селтик» мог бы играть в АПЛ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от мачта 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

— Вы уже играли на «Селтик Парке». Какие у вас остались впечатления?

— Здесь всегда непросто. «Селтик» поддерживает огромное количество болельщиков и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

— У «Селтика» давно нет конкурентов в Шотландии. Проблема ли это для Брендана Роджерса?

— Это может быть проблемой, да, но «Селтик» всегда выступает на хорошем уровне. Всегда ходило много разговоров по поводу того, что «Селтик» мог бы выступать в английской Премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.

— Что с глазом у Бранислава Ивановича?

— Он чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром.

— Какой результат вас устроит?

— Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.