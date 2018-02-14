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    Манчини считает, что «Селтик» мог бы играть в АПЛ

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от мачта 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

    — Вы уже играли на «Селтик Парке». Какие у вас остались впечатления?

    — Здесь всегда непросто. «Селтик» поддерживает огромное количество болельщиков и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.

    — У «Селтика» давно нет конкурентов в Шотландии. Проблема ли это для Брендана Роджерса?

    — Это может быть проблемой, да, но «Селтик» всегда выступает на хорошем уровне. Всегда ходило много разговоров по поводу того, что «Селтик» мог бы выступать в английской Премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.

    — Что с глазом у Бранислава Ивановича?

    — Он чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром.

    — Какой результат вас устроит?

    — Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества.

    Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет завтра в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2018 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 февраля 2018, 15:44

      Да Господи, главная звезда Сэлтика стоит 5 лямов, Зенит должен все решать уже в 1 матче. С таким составом как у них из АПЛ они бы сразу вылетели бы в чемпионшип, а то хоть в Ле играют. Манчини, то же мне,это он такое интервью дал на случай если проиграют такой команде.

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      Рейтинг: -45

      stream15 15 февраля 2018, 00:12

      Селтик играет на родине.

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