Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Натхо: «Болельщики «Црвены Звезды» оказывали давление, но мы не дрогнули»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о матче с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы (0:0).

    «Непростой матч, непростой стадион. У «Црвены Звезды» удивительные болельщики, они оказывали на нас давление, но мы не дрогнули и играли хорошо.

    Конечно, лучше было бы, если бы мы забили один гол, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать дома.

    Нам не хватало последнего паса или удара. Мы контролировали игру и мяч, имели несколько моментов, но недостаточно. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут.

    Давление фанатов? У нас много опытных игроков, нам легче. Но в такой атмосфере здорово играть, это добавляет мотивации.

    Мусе непросто. Он не так много играл в «Лестере», но он постепенно прибавляет», – сказал Натхо.

    Ответная встреча состоится 21 февраля.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 19:12

      Слова Натхо удивляют и, мягко говоря, раздрожают! Вам достался самый слабый соперник из всех наших клубов, но вы умудряетесь бездарно сыграть с ним!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11