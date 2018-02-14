Натхо: «Болельщики «Црвены Звезды» оказывали давление, но мы не дрогнули»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о матче с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы (0:0).

«Непростой матч, непростой стадион. У «Црвены Звезды» удивительные болельщики, они оказывали на нас давление, но мы не дрогнули и играли хорошо.

Конечно, лучше было бы, если бы мы забили один гол, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать дома.

Нам не хватало последнего паса или удара. Мы контролировали игру и мяч, имели несколько моментов, но недостаточно. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут.

Давление фанатов? У нас много опытных игроков, нам легче. Но в такой атмосфере здорово играть, это добавляет мотивации.

Мусе непросто. Он не так много играл в «Лестере», но он постепенно прибавляет», – сказал Натхо.

Ответная встреча состоится 21 февраля.