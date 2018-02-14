Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сенников: «У «Селтика» мало шансов против «Зенита»

14 февраля 2018, 09:18
10

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что «Зенит» не должен испытать проблем в противостоянии с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. По словам экс-футболиста, клуб из Санкт-Петербурга укомплектован игроками более высокого уровня.

Напомним, что «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проведут свои матчи 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 15 февраля.

– У какой из российских команд больше шансов на проход в 1/8 финала?

– У всех наших клубов шансы хорошие. Но многое будет зависеть от того, насколько успешно они подготовились на зимних сборах. Соперникам «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» будет немножко полегче, так как они находятся в лучшем игровом тонусе.

– ЦСКА не дрогнул под прессингом трибун стадиона «Црвены Звезды». А будет ли трудно в этом плане «Зениту» в гостях у «Селтика»?

– Британские болельщики действительно славятся очень качественной поддержкой родных команд, зато в Петербурге поддержка трибун будет уже на нашей стороне. Везде болеют за своих, и это нормально. Для опытных команд это не должно становиться проблемой.

– Кто фаворит матча «Селтик» – «Зенит»?

– Понятно, что шотландцы – непростой соперник, но питерцы по подбору игроков и статусу гораздо сильнее «Селтика». «Зениту» надо просто играть в свой футбол. Если сине-бело-голубые будут действовать в комбинационном ключе, то у «Селтика» мало шансов.

– Смогут ли полноценно подготовиться к этой встрече недавно имевшие проблемы со здоровьем Иванович и Кришито?

– Думаю, да. Все-таки они опытные игроки, знающие свои силы. А если у них что-то будет не в порядке, то Манчини наверняка не будет рисковать и сделает выбор в пользу других футболистов, вот и все.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Локомотив Спартак Зенит Селтик Сенников Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexivanof197
1518589730
расслабляться нельзя-Селтик в порядке
Ответить
Football06
1518590090
По мне так в атакующем стиле Селтик сильнее других оппонентов Российских клубов, а уж Атлетик в обороне конечно хорош, не просто играть против Валенсии Реала Севильи Барсы Атлетико.. А у Селтика днище Лига, вот и надо наказывать, они не готовы к сильным соперникам. ПСЖ и Бавария это показали даже Андерлехт это показал
Ответить
Tajik-za Zenit
1518591375
В прошлом году тоже говорили Андерлехт пройдём одной ногой итог все знают
Ответить
пряник929
1518593815
Вчера армейцы тоже обешали крупную победу...
Ответить
kella
1518594010
Мечты все лучше и лучше, а результаты как всегда!
Ответить
adler58
1518594654
Какой то нездоровый оптимизм! Всем без исключения будет тяжело. Особенно Спартаку, потому что первая игра дома.
Ответить
OfaZavr
1518598097
шансы равные, соперники может не очень грозные но достаточные сильные и неуступчивые, биться придется до конца.
Ответить
multi1984
1518600401
Полуфинал из четырёх российских команд было бы здорово:) сетка и удача бы не подвели ))
Ответить
zigbert
1518604274
Зениту проще,ответная игра дома.Интересно будет посмотреть что представляет из себя нынешний Селтик?
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+