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    Сенников: «У «Селтика» мало шансов против «Зенита»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что «Зенит» не должен испытать проблем в противостоянии с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. По словам экс-футболиста, клуб из Санкт-Петербурга укомплектован игроками более высокого уровня.

    Напомним, что «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проведут свои матчи 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 15 февраля.

    – У какой из российских команд больше шансов на проход в 1/8 финала?

    – У всех наших клубов шансы хорошие. Но многое будет зависеть от того, насколько успешно они подготовились на зимних сборах. Соперникам «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» будет немножко полегче, так как они находятся в лучшем игровом тонусе.

    – ЦСКА не дрогнул под прессингом трибун стадиона «Црвены Звезды». А будет ли трудно в этом плане «Зениту» в гостях у «Селтика»?

    – Британские болельщики действительно славятся очень качественной поддержкой родных команд, зато в Петербурге поддержка трибун будет уже на нашей стороне. Везде болеют за своих, и это нормально. Для опытных команд это не должно становиться проблемой.

    – Кто фаворит матча «Селтик» – «Зенит»?

    – Понятно, что шотландцы – непростой соперник, но питерцы по подбору игроков и статусу гораздо сильнее «Селтика». «Зениту» надо просто играть в свой футбол. Если сине-бело-голубые будут действовать в комбинационном ключе, то у «Селтика» мало шансов.

    – Смогут ли полноценно подготовиться к этой встрече недавно имевшие проблемы со здоровьем Иванович и Кришито?

    – Думаю, да. Все-таки они опытные игроки, знающие свои силы. А если у них что-то будет не в порядке, то Манчини наверняка не будет рисковать и сделает выбор в пользу других футболистов, вот и все.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.02.2018 09:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:31

      Зениту проще,ответная игра дома.Интересно будет посмотреть что представляет из себя нынешний Селтик?

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 февраля 2018, 12:26

      Полуфинал из четырёх российских команд было бы здорово:) сетка и удача бы не подвели ))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:48

      шансы равные, соперники может не очень грозные но достаточные сильные и неуступчивые, биться придется до конца.

      5
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      Рейтинг: +19

      adler58 14 февраля 2018, 10:50

      Какой то нездоровый оптимизм! Всем без исключения будет тяжело. Особенно Спартаку, потому что первая игра дома.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > adler58 14 февраля 2018, 11:38

      "Нездоровый оптимизм" - это когда голова в пасти льва уверенна, что лев сыт. А здесь обыкновенный прагматизм.)

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 14 февраля 2018, 10:40

      Мечты все лучше и лучше, а результаты как всегда!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 февраля 2018, 10:36

      Вчера армейцы тоже обешали крупную победу...

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 февраля 2018, 09:56

      В прошлом году тоже говорили Андерлехт пройдём одной ногой итог все знают

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      Рейтинг: +906

      Football06 14 февраля 2018, 09:34

      По мне так в атакующем стиле Селтик сильнее других оппонентов Российских клубов, а уж Атлетик в обороне конечно хорош, не просто играть против Валенсии Реала Севильи Барсы Атлетико.. А у Селтика днище Лига, вот и надо наказывать, они не готовы к сильным соперникам. ПСЖ и Бавария это показали даже Андерлехт это показал

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 февраля 2018, 09:28

      расслабляться нельзя-Селтик в порядке

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