Сенников: «У «Селтика» мало шансов против «Зенита»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что «Зенит» не должен испытать проблем в противостоянии с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. По словам экс-футболиста, клуб из Санкт-Петербурга укомплектован игроками более высокого уровня.

Напомним, что «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проведут свои матчи 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 15 февраля.

– У какой из российских команд больше шансов на проход в 1/8 финала?

– У всех наших клубов шансы хорошие. Но многое будет зависеть от того, насколько успешно они подготовились на зимних сборах. Соперникам «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» будет немножко полегче, так как они находятся в лучшем игровом тонусе.

– ЦСКА не дрогнул под прессингом трибун стадиона «Црвены Звезды». А будет ли трудно в этом плане «Зениту» в гостях у «Селтика»?

– Британские болельщики действительно славятся очень качественной поддержкой родных команд, зато в Петербурге поддержка трибун будет уже на нашей стороне. Везде болеют за своих, и это нормально. Для опытных команд это не должно становиться проблемой.

– Кто фаворит матча «Селтик» – «Зенит»?

– Понятно, что шотландцы – непростой соперник, но питерцы по подбору игроков и статусу гораздо сильнее «Селтика». «Зениту» надо просто играть в свой футбол. Если сине-бело-голубые будут действовать в комбинационном ключе, то у «Селтика» мало шансов.

– Смогут ли полноценно подготовиться к этой встрече недавно имевшие проблемы со здоровьем Иванович и Кришито?

– Думаю, да. Все-таки они опытные игроки, знающие свои силы. А если у них что-то будет не в порядке, то Манчини наверняка не будет рисковать и сделает выбор в пользу других футболистов, вот и все.