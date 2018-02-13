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Болельщики ЦСКА ввязались в драку на вокзале в Будапеште

13 февраля 2018, 17:24
30

Группа болельщиков ЦСКА, направлявшаяся в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», стала участником конфликта на вокзале Будапешта. Сообщается, что почти все армейские фанаты в результате инцидента были задержаны венгерской полицией.

«В ночь на вторник фанаты московского ЦСКА, направлявшиеся на матч 1/16 финала Лиги Европы в сербский Белград, стали участниками инцидента в Венгрии. По сообщениям ряда специализированных пабликов для болельщиков, семеро армейцев в электропоезде Дебрецен – Будапешт что-то не поделили с группой венгерских граждан. Те вызвали по телефону подкрепление, и на вокзале Будапешта русских ожидало два десятка мадьяр и, предположительно, представителей цыганского криминалитета.

В результате произошла потасовка, в которой граждане России обратили нападавших в бегство, несмотря на попытку применения ими холодного оружия. Драку прекратили полицейские Будапешта, задержавшие практически всех фанатов ЦСКА. На данный момент не сообщается, какие меры будут приняты к гражданам России», – сообщается на странице одной из фанатских групп ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «ВКонтакте»
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА
Комментарии (30)
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ArmeeC1018
1518531952
уже началось, нужно быть осторожнее
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Jenea83
1518532239
ай красавцы))
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ljrljr0505
1518532476
молодцы. не дали себя в обиду. Все против Россиян Особенно бывшие соцлагерь.
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Mr Rikko
1518532532
... ибо нехрен!.. Удивительно, что они до кучи еще и полицейских не упаковали вместе с цыганами... XDDDD
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InterMilLano1908
1518532612
Малосолов: фанаты ЦСКА обратили нападавших в бегство, хотя те были с ножами Руководитель спортивной редакции «Царьград ТВ», болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал конфликт фанатов «армейцев» в Будапеште. «Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане. Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встречали 20 человек из этой группы. Фанаты «армейцев» привыкли к таким раскладам, ведь время от времени такое бывает, и обратили их в бегство, а некоторых нападавших привели в горизонтальное положение. Буквально в течение трёх-пяти минут приехала местная полиция, задержала троих из семерых наших фанатов, но после недолгого разбирательства их отпустили. Посмотрели по камерам, увидели, кто нападал, кто был вооружен посторонними предметами. Я так понимаю, что наши были на чистых кулаках, а у нескольких нападавших были ножи. Но все эти болельщики ЦСКА в порядке. От Будапешта до Белграда порядка трёх-четырёх часов езды на поезде или электричке, так что сейчас они уже в столице Сербии»
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3a zenit
1518532831
7 против 20 и нападавших в бегство?Больше на чушь похоже и патриотическую лапшу.
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SunRomeS
1518533286
Ай красавцы)))по щам надавали криминалитетам картонным)))
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DOCTOR PENALTY
1518533876
Молодцы парни! Ввалили этим грязным свиньям. До сих пор в памяти осталось как поляки-уроды на ЧЕ исподтишка со спины нападали, били даже девчёнок. Надо быть готовыми к таким ситуациям.
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Чикомас
1518535013
Свой флаг защищать надо...Но позорить нельзя...Не знаю. Может парни поступили правильно. Может не совсем...
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x-x-x-x-x
1518539358
наверное цигане хотеля коней красть а не вышло ахахаха не те кони оказались))))
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