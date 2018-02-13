Болельщики ЦСКА ввязались в драку на вокзале в Будапеште

Группа болельщиков ЦСКА, направлявшаяся в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», стала участником конфликта на вокзале Будапешта. Сообщается, что почти все армейские фанаты в результате инцидента были задержаны венгерской полицией.

«В ночь на вторник фанаты московского ЦСКА, направлявшиеся на матч 1/16 финала Лиги Европы в сербский Белград, стали участниками инцидента в Венгрии. По сообщениям ряда специализированных пабликов для болельщиков, семеро армейцев в электропоезде Дебрецен – Будапешт что-то не поделили с группой венгерских граждан. Те вызвали по телефону подкрепление, и на вокзале Будапешта русских ожидало два десятка мадьяр и, предположительно, представителей цыганского криминалитета.

В результате произошла потасовка, в которой граждане России обратили нападавших в бегство, несмотря на попытку применения ими холодного оружия. Драку прекратили полицейские Будапешта, задержавшие практически всех фанатов ЦСКА. На данный момент не сообщается, какие меры будут приняты к гражданам России», – сообщается на странице одной из фанатских групп ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.