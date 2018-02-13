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    Болельщики ЦСКА ввязались в драку на вокзале в Будапеште

    Группа болельщиков ЦСКА, направлявшаяся в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», стала участником конфликта на вокзале Будапешта. Сообщается, что почти все армейские фанаты в результате инцидента были задержаны венгерской полицией.

    «В ночь на вторник фанаты московского ЦСКА, направлявшиеся на матч 1/16 финала Лиги Европы в сербский Белград, стали участниками инцидента в Венгрии. По сообщениям ряда специализированных пабликов для болельщиков, семеро армейцев в электропоезде Дебрецен – Будапешт что-то не поделили с группой венгерских граждан. Те вызвали по телефону подкрепление, и на вокзале Будапешта русских ожидало два десятка мадьяр и, предположительно, представителей цыганского криминалитета.

    В результате произошла потасовка, в которой граждане России обратили нападавших в бегство, несмотря на попытку применения ими холодного оружия. Драку прекратили полицейские Будапешта, задержавшие практически всех фанатов ЦСКА. На данный момент не сообщается, какие меры будут приняты к гражданам России», – сообщается на странице одной из фанатских групп ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

    Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «ВКонтакте»

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    13.02.2018 17:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 14 февраля 2018, 09:01

      отхватили в бубен)))
      вчера еще на стадике парни взрывали нормально)

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 13 февраля 2018, 22:15

      Какая то странная традиция у болельщиков из Европы сначала наезжают потом быстро убегают,как шавки трусливые!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2018, 19:42

      "граждане России обратили нападавших в бегство, несмотря на попытку применения ими холодного оружия....." Знай наших)))

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 февраля 2018, 19:29

      наверное цигане хотеля коней красть а не вышло ахахаха не те кони оказались))))

      3
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      Рейтинг: +265

      Himik007 13 февраля 2018, 19:21

      Красавицы, я сам живу на районе с табором, за***ли уже,нарки да алкоши а корчут из себя бандитов не реальных.Сколько ребят нормальных запугали ходять не меньше 10ки.Ну мы психанули собрались...да наказали теперь не подходят.Они только силу понемают твари!

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 13 февраля 2018, 18:55

      Если тока 7 КМС по боксу против 20 латентных пид..ров, а иначе похоже на боян ?

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 февраля 2018, 18:50

      Знай наших!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 февраля 2018, 18:25

      "Семеро одного не бьют" ! Отпустили мадьяра ! Путь живет ! И хорошо !

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 февраля 2018, 18:22

      Царьград тв и Вк- это э100% источник правдивой инфы,ха.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 13 февраля 2018, 18:40

      Очень напоминает наши боевики,когда пятеро наших расстреливают роту немцев. А как доходит до Сирии,так 200 погибших.

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 13 февраля 2018, 18:20

      Позолотили ручки))

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