Нескольким болельщикам ЦСКА в аэропорту запретили вылететь в Белград на матч с «Црвеной Звездой»

Несколько болельщиков ЦСКА не смогли вылететь в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В аэропорту Шереметьево их развернули назад, не разрешив сесть на самолет.

«Есть информация, что в аэропорту Шереметьево как минимум нескольким болельщикам ЦСКА не дали вылететь в Белград, где их команда сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Без объяснения причин. Вещи в руки и по домам. Деньги за билеты и отели, разумеется, никто не вернет», – сообщил журналист Алексей Гусев на своей странице в твиттере.

Встреча «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.