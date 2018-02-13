Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нескольким болельщикам ЦСКА в аэропорту запретили вылететь в Белград на матч с «Црвеной Звездой»

    Несколько болельщиков ЦСКА не смогли вылететь в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В аэропорту Шереметьево их развернули назад, не разрешив сесть на самолет.

    «Есть информация, что в аэропорту Шереметьево как минимум нескольким болельщикам ЦСКА не дали вылететь в Белград, где их команда сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. Без объяснения причин. Вещи в руки и по домам. Деньги за билеты и отели, разумеется, никто не вернет», – сообщил журналист Алексей Гусев на своей странице в твиттере.

    Встреча «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 февраля 2018, 19:31

      Глупо если без объяснения причин, и глупо. Даже в Африканских странах уже так не поступают. Парни готовились, поди деньги занимали и без объяснения причин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 февраля 2018, 17:40

      Судебные приставы вмешались 100 пудов ! Завтра парни разберутся , и опять полетят с ЦСКА ! Сам как-то попадал в ситуацию с 2-х годичным сроком погашенных задолженностей !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 февраля 2018, 16:18

      Дело ясное,что дело тёмное. Хотелось бы конкретики...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 февраля 2018, 16:00

      Что то мне не верется, что прямо "без объяснений". Просто так ни кого не развернут, иначе по судам затаскают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 февраля 2018, 15:51

      Эх жалко ребят(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      lejnin 13 февраля 2018, 15:46

      Ну какбэ тут причины могут быть и нефутбольными...болелы могли банально задолжать по исполнительным производствам и поиметь ограничения на выезд за пределы РФ ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 февраля 2018, 15:40

      а если бы спамовских развернули?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11