Экс-скаут «Барселоны» заявил, что Энрике не возглавит «Челси» до лета

Бывший скаут «Барселоны» Луис Лайнс сообщил, что бывший тренер сине-гранатовых Луис Энрике не будет рассматривать возможность возглавить «Челси» посреди сезона. Он заявил, что даже если Антонио Конте будет уволен в ближайшее время, испанского специалиста не заинтересует работа в лондонском клубе до лета.

«Я не знаю, был ли у Луиса еще контакт с кем-то, или же «Челси» намерен нанять его. Но мои источники сообщают мне наверняка, что он не согласится подписать контракт до завершения сезона», – сказал Лайнс.

Ранее сообщалось, что «Челси» может пригласить на срок до конца сезона экс-тренера «Уотфорда» Марку Силву, а Энрике и Маурицио Сарри из «Наполи» рассматриваются синими как долгосрочная перспектива.