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    Экс-скаут «Барселоны» заявил, что Энрике не возглавит «Челси» до лета

    Бывший скаут «Барселоны» Луис Лайнс сообщил, что бывший тренер сине-гранатовых Луис Энрике не будет рассматривать возможность возглавить «Челси» посреди сезона. Он заявил, что даже если Антонио Конте будет уволен в ближайшее время, испанского специалиста не заинтересует работа в лондонском клубе до лета.

    «Я не знаю, был ли у Луиса еще контакт с кем-то, или же «Челси» намерен нанять его. Но мои источники сообщают мне наверняка, что он не согласится подписать контракт до завершения сезона», – сказал Лайнс.

    Ранее сообщалось, что «Челси» может пригласить на срок до конца сезона экс-тренера «Уотфорда» Марку Силву, а Энрике и Маурицио Сарри из «Наполи» рассматриваются синими как долгосрочная перспектива.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 февраля 2018, 15:12

      Зацените пожалуйста мою первую статью было бы просто классно, вот ссылка: https://bombardir.ru/posts/3546-Yuventus-vs-Tottenhem

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