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    Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье

    Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье.

    Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва – Орск, потерпел крушение спустя четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были признаны погибшими.

    Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.02.2018 13:31
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