Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва – Орск, потерпел крушение спустя четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были признаны погибшими.

Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.