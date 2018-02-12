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    Манчини хотел бы видеть в «Зените» больше российских игроков

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что хотел бы видеть в составе петербургского клуба большее количество российских футболистов.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились с «Рубином» о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.

    – Еще в Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении русских футболистов. Относится ли это к Набиуллину и Оздоеву из «Рубина» и могут ли они оказаться в «Зените»?

    – Ну да, мы интересовались и другими футболистами, но, безусловно, сделки надо было закрывать до 31 января. Я хотел бы видеть в команде больше российских игроков. К сожалению, не получилось. Будем существовать в тех условиях, которые есть.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.02.2018 23:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 февраля 2018, 11:00

      Сначало разогнал, а тебе видеть).Сеньор Манчини лукавите.Есть пословица русская,что на хитрый зад ,что то громадное находится)))

      -1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 13 февраля 2018, 10:57

      заметно по тому, как ему не подошел Беляев, и вместо этого, четко дал курс на итальянский рынок

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:54

      да конечно, не будь лимита сдались бы тебе эти российские игроки, понабрал кучу всяких звезд как в МС, там кстати не был замечен в желании приобретать побольше английских футболистов))

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 февраля 2018, 09:45

      Манчини на мелочи не разменивается! Покупает сразу оптом! Поэтому ждёт когда наберется группа из 5-6 российских игроков.....и тогда точно купит.....на лавку!!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 февраля 2018, 09:37

      Рудаков, Карпов, Новосельцев, Богаев, Шатов, Дзюба - чем тебе не российские игроки? Нафига ты их продал? Сейчас бы продать 6 российских игроков в трансферное окно, а потом хотеть их видеть больше в своей команде! Смех да и только! До чего же Манчини лицемерный человек!

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия 13 февраля 2018, 08:27

      Не лги, не надо.. Не хотел и не хочешь..

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      Рейтинг: +371

      multi1984 13 февраля 2018, 05:27

      "Существовать" ахаха))) очень смешно сказал )))) с Моуринью и Гвардиолой обсудите Ваше бедственное положение))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2018, 03:55

      Агенты и функционеры не понимают чего хочет Манчини, а Манчини не понимает зачем в команде половина игроков лентяи и тунеядцы))

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 февраля 2018, 01:40

      Зачем? Чтобы усадить их на лавку и тем загубить их карьеры?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 февраля 2018, 01:28

      Так чего ждет???Пусть вообще соберет состав чисто из россиян.И попробует что то выиграть.Ведь он же гений.))))

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