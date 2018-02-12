Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини хотел бы видеть в «Зените» больше российских игроков

Манчини хотел бы видеть в «Зените» больше российских игроков

12 февраля 2018, 23:11
26

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что хотел бы видеть в составе петербургского клуба большее количество российских футболистов.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились с «Рубином» о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.

– Еще в Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении русских футболистов. Относится ли это к Набиуллину и Оздоеву из «Рубина» и могут ли они оказаться в «Зените»?

– Ну да, мы интересовались и другими футболистами, но, безусловно, сделки надо было закрывать до 31 января. Я хотел бы видеть в команде больше российских игроков. К сожалению, не получилось. Будем существовать в тех условиях, которые есть.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1518467401
Шатов Дзюба Новосельцев Анюков Богаев они наверное иностранцы?
Ответить
XaXatyn
1518469446
У Манчини ломка , давно игроков не покупал !
Ответить
TUMS
1518470359
Наверно для того чтобы затем всем им карьеру испортить.
Ответить
VVM1964
1518470387
Сегодня день Манчини ? Что не скажет - " как в лужу пернет "
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1518472682
а от пятерых избавился
Ответить
mutabor0992
1518474528
Так чего ждет???Пусть вообще соберет состав чисто из россиян.И попробует что то выиграть.Ведь он же гений.))))
Ответить
арейская
1518475228
Зачем? Чтобы усадить их на лавку и тем загубить их карьеры?
Ответить
BRO_football
1518503841
Рудаков, Карпов, Новосельцев, Богаев, Шатов, Дзюба - чем тебе не российские игроки? Нафига ты их продал? Сейчас бы продать 6 российских игроков в трансферное окно, а потом хотеть их видеть больше в своей команде! Смех да и только! До чего же Манчини лицемерный человек!
Ответить
OfaZavr
1518508474
да конечно, не будь лимита сдались бы тебе эти российские игроки, понабрал кучу всяких звезд как в МС, там кстати не был замечен в желании приобретать побольше английских футболистов))
Ответить
petrucho-spb
1518508855
Сначало разогнал, а тебе видеть).Сеньор Манчини лукавите.Есть пословица русская,что на хитрый зад ,что то громадное находится)))
Ответить
Главные новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Все новости
Все новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
15
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
30
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+