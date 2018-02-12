Манчини хотел бы видеть в «Зените» больше российских игроков

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что хотел бы видеть в составе петербургского клуба большее количество российских футболистов.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились с «Рубином» о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.

– Еще в Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении русских футболистов. Относится ли это к Набиуллину и Оздоеву из «Рубина» и могут ли они оказаться в «Зените»?

– Ну да, мы интересовались и другими футболистами, но, безусловно, сделки надо было закрывать до 31 января. Я хотел бы видеть в команде больше российских игроков. К сожалению, не получилось. Будем существовать в тех условиях, которые есть.