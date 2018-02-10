«Спорт-Экспресс»: «Зенит» договорился о приобретении Оздоева за 3,3 миллиона

«Зенит» достиг договоренности с «Рубином» о трансфере полузащитника Магомеда Оздоева.

Приобретение 25-летнего игрока обойдется петербургскому клубу в 3,3 миллиона евро. При этом в Казань отправится хавбек сине-бело-голубых Кристиан Нобоа, уже защищавший цвета «Рубина» ранее.

Отмечается, что трансферы Оздоева и Нобоа – две не связанные друг с другом сделки.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.