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  • «Спорт-Экспресс»: «Зенит» договорился о приобретении Оздоева за 3,3 миллиона

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» договорился о приобретении Оздоева за 3,3 миллиона

10 февраля 2018, 17:22
27

«Зенит» достиг договоренности с «Рубином» о трансфере полузащитника Магомеда Оздоева.

Приобретение 25-летнего игрока обойдется петербургскому клубу в 3,3 миллиона евро. При этом в Казань отправится хавбек сине-бело-голубых Кристиан Нобоа, уже защищавший цвета «Рубина» ранее.

Отмечается, что трансферы Оздоева и Нобоа – две не связанные друг с другом сделки.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Нобоа Кристиан Оздоев Магомед
Комментарии (27)
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dinar7777dinar
1518273157
серьезный ! просто мега трансфер !
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insider_retro
1518273517
Пока ещё нет предмета для восхищения и рукоплескания! Пока Оздоев ещё ничего не сделал необыкновенного, что бы ему посвящали передовицы новостных лент!
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upiter622
1518276082
Ничего не понимаю,ЗАЧЕМ???
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dok66
1518276286
Чем дальше в лес ... Тем не понятнее действия Зенита !
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OfaZavr
1518278260
еще один променял постоянную игру в основе на туманные перспективы и деньги.
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каа
1518279115
Отказаться от Шатова и Нобоа ради Оздоева?!...Что там вообще творится..?
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Вомбат
1518286843
Если это правда, значит Газпром-цирк продолжается (весь вечер в партере Манчини и Фурсенко).
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raritet
1518293864
загадки на планете Земля еще остались; Бермуды, снежный человек,инопланетяне и покупка Оздоева....
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woyser
1518313663
Ослабили конкурентов, загубили талант, не знают куда тратить деньги - все такие умные, все ооочень разбираются в футболе и самое главное все знают как тренировать, и какой тренер нужен той или иной команде))) Да, потерпите вы, а если тот же Оздоев возьмёт и заиграет на новом уровне? Что тогда? Я не симпатизирую Манчини, больше того я не поклонник итальянской тренерской братии, но Роберто набирает игроков под своё видение футбола, а вот к чему это приведёт мы под итожим в конце сезона.
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paracetamol
1518372733
Шило поменяли на мыло.
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