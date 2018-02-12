Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

Ранее защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России.

В нынешнем сезоне Кокорин провел в РФПЛ 20 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

– Кокорин на день отлучался в Лондон на презентацию Nike. Как вы к этому отнеслись и может ли он дорасти до звезд которые там тоже были? Неймара, например.

– Хочу отметить, что несмотря на то, что он действительно слетал в Лондон и участвовал в этом мероприятии, Кокорин не пропустил ни одной тренировки. Он поработал утром. А потом, когда вернулся, поучаствовал в товарищеском матче, так что он ничего не пропустил. А вообще Кокорин – футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона. Он мог бы сыграть и быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы.

Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать с такими темпами, с какими он начал прогрессировать в 2017 году. Он сильно повысил свои навыки в этом году и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом.