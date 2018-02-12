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    Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

    Ранее защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел в РФПЛ 20 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

    – Кокорин на день отлучался в Лондон на презентацию Nike. Как вы к этому отнеслись и может ли он дорасти до звезд которые там тоже были? Неймара, например.

    – Хочу отметить, что несмотря на то, что он действительно слетал в Лондон и участвовал в этом мероприятии, Кокорин не пропустил ни одной тренировки. Он поработал утром. А потом, когда вернулся, поучаствовал в товарищеском матче, так что он ничего не пропустил. А вообще Кокорин – футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона. Он мог бы сыграть и быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы.

    Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать с такими темпами, с какими он начал прогрессировать в 2017 году. Он сильно повысил свои навыки в этом году и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.02.2018 21:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:41

      поработав в прошлых командах с игроками совсем другого уровня и работоспособности просто сказал банальные комплименты чтобы стимулировать работу Коко)

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия 13 февраля 2018, 08:28

      Это даже не смешно, это очень глупо. Какие там задатки, чего ...)

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 февраля 2018, 08:05

      Между выражениями мог бы и смог очень большая пропасть,,,,и как не печально мало кто из людей раскрывает свой потенциал по полной,,,,,

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      Рейтинг: +371

      multi1984 13 февраля 2018, 05:34

      Пиарит отлично.. Быстрее Смолова уедет в Европу. А смолов в Зенит. Как говорится-к бабке не ходи...

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия > multi1984 13 февраля 2018, 08:30

      Кому он нужен в той Европе, к сожаления как и Смолов и Головин и все остальные. Даже клубы аутсайдеры не спешат...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 февраля 2018, 05:13

      Вот в ЛЕ и посмотрим, чего он стоит на фоне европейских клубов. Чего зря трещать.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 февраля 2018, 03:21

      Да сколько можно вылизывать кокошинскую ж..пу ??!!!

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 13 февраля 2018, 00:09

      Он пошутил...

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 12 февраля 2018, 22:57

      Как Месси?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 февраля 2018, 22:52

      РобЭрто...Это у вас в еУропе задатки чемпиона.А у нас задатки ******.Нужно называть вещи своими именами.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 февраля 2018, 22:29

      Всю бомжатню надо на "допинг" проверить. То ли тяжелые наркотики, то ли галлюциногены там в свободном применение...

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