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  • Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы»

Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы»

12 февраля 2018, 21:33
22

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

Ранее защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России.

В нынешнем сезоне Кокорин провел в РФПЛ 20 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

– Кокорин на день отлучался в Лондон на презентацию Nike. Как вы к этому отнеслись и может ли он дорасти до звезд которые там тоже были? Неймара, например.

– Хочу отметить, что несмотря на то, что он действительно слетал в Лондон и участвовал в этом мероприятии, Кокорин не пропустил ни одной тренировки. Он поработал утром. А потом, когда вернулся, поучаствовал в товарищеском матче, так что он ничего не пропустил. А вообще Кокорин – футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона. Он мог бы сыграть и быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы.

Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать с такими темпами, с какими он начал прогрессировать в 2017 году. Он сильно повысил свои навыки в этом году и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (22)
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3a zenit
1518460590
выгнать его нахер,только место занимает!Раз в пять лет,месяца три средне играет и потом опять все ждут когда надежда футбола стрельнет.Продайте его хоть Спартаку мне плевать.
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Сильвербой
1518460661
Для того что бы быть лучшим, нужно быть профессионалом, коим Саша является с большой натяжкой !!!
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Urry
1518460716
Конкурент Месси
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Вомбат
1518460919
А если ты, Роберто, продолжишь в том же духе, мы сможем увидеть тебя безработным.
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insider_retro
1518461038
Что бы мы увидели Александра чемпионом, тренер должен его таковым сделать! Попробуй, Роберто, может получится!
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Альфред фаред
1518461053
Все его хвалят, авансы выдают уже много лет, а что толку? Нужно достижениями показывать свой уровень! Федя и Антоха сделают его по голам!
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VSt
1518461656
Кокорин уже много лет очень многообещающий футболист. Чего-то еще не хватает, чтобы стать звездой. К сожалению. Может взять пример с Месси - ярчайшая звезда, при этом ни понтов, ни пьянок. Просто играет так, как другие не могут, и всё.
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ufos73
1518463753
Всю бомжатню надо на "допинг" проверить. То ли тяжелые наркотики, то ли галлюциногены там в свободном применение...
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Superviser77
1518481316
Да сколько можно вылизывать кокошинскую ж..пу ??!!!
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OfaZavr
1518507714
поработав в прошлых командах с игроками совсем другого уровня и работоспособности просто сказал банальные комплименты чтобы стимулировать работу Коко)
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