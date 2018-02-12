Экс-директор академии «Арсенала»: «Забраковали Кейна из-за того, что он был толстым»

Бывший руководитель академии английского «Арсенала» Лиам Брэйди рассказал, почему в свое время клуб отказался от нынешнего нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Дело в лишнем весе.

«Гарри был не очень спортивного телосложения; можно сказать, что толстым. Конечно, мы ошиблись. Справедливости ради отметим, что и «Тоттенхэм» несколько раз отправлял Кейна в аренду.

Однако теперь благодаря своему трудолюбию футболист вывел карьеру на блестящий уровень», – сказал Брэйди.

Ранее Кейн сказал: он рад, что «Арсенал» от него отказался.