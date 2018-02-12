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    Экс-директор академии «Арсенала»: «Забраковали Кейна из-за того, что он был толстым»

    Бывший руководитель академии английского «Арсенала» Лиам Брэйди рассказал, почему в свое время клуб отказался от нынешнего нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Дело в лишнем весе.

    «Гарри был не очень спортивного телосложения; можно сказать, что толстым. Конечно, мы ошиблись. Справедливости ради отметим, что и «Тоттенхэм» несколько раз отправлял Кейна в аренду.

    Однако теперь благодаря своему трудолюбию футболист вывел карьеру на блестящий уровень», – сказал Брэйди.

    Ранее Кейн сказал: он рад, что «Арсенал» от него отказался.

    Источник: Evening Standard

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    12.02.2018 19:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 21:22

      Идиоты. Ему было 8 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 февраля 2018, 20:57

      вот он и забивает арсеналу постоянно в качестве месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 20:31

      А сколько ошибок то в тексте!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 20:22

      Молодец Гарри, что нашёл в себе силы.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 20:31

      Дружище извини не то поставил.Хотел плюсануть)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 20:17

      Арсенал помойка

      -3
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