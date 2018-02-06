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    Кейн: «Отказ от меня «Арсенала – лучшее, что когда-либо со мной случалось»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что уход из академии «Арсенала» – это лучшее, что с ним когда-либо случалось в жизни.

    «Это может показаться смешным. Мне было всего восемь лет, когда меня отпустили, но каждый раз, когда я играл против них за команду академии «Тоттенхэма», я думал: «Хорошо, посмотрим, кто прав, а кто нет».

    Оглядываясь назад могу сказать, что тот случай стал, наверное, лучшим, что когда-либо случалось со мной в жизни. Потому что это дало мне драйв, которого раньше не было.

    Для меня отказ – лучшее, что когда-либо случалось», – сказал Кейн.

    Источник: Tribalfootball

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    06.02.2018 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +355

      kvm5 6 февраля 2018, 13:58

      детская обида а какой результат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 6 февраля 2018, 13:14

      Это действительно смешно, такое чувство, что он в возрасте 8 лет и остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 6 февраля 2018, 13:12

      Отказной!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 6 февраля 2018, 13:08

      Часто только кризис заставляет людей действовать. И многие успешные люди могут назвать из своей жизни событие, которое является провалом для человеческого понимания, но благодаря ему они стали успешными.

      2
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