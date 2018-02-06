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  • Кейн: «Отказ от меня «Арсенала – лучшее, что когда-либо со мной случалось»

Кейн: «Отказ от меня «Арсенала – лучшее, что когда-либо со мной случалось»

6 февраля 2018, 12:56
4

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что уход из академии «Арсенала» – это лучшее, что с ним когда-либо случалось в жизни.

«Это может показаться смешным. Мне было всего восемь лет, когда меня отпустили, но каждый раз, когда я играл против них за команду академии «Тоттенхэма», я думал: «Хорошо, посмотрим, кто прав, а кто нет».

Оглядываясь назад могу сказать, что тот случай стал, наверное, лучшим, что когда-либо случалось со мной в жизни. Потому что это дало мне драйв, которого раньше не было.

Для меня отказ – лучшее, что когда-либо случалось», – сказал Кейн.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (4)
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Dimonadze
1517911727
Часто только кризис заставляет людей действовать. И многие успешные люди могут назвать из своей жизни событие, которое является провалом для человеческого понимания, но благодаря ему они стали успешными.
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Котфеееее
1517911943
Отказной!)
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LMI
1517912075
Это действительно смешно, такое чувство, что он в возрасте 8 лет и остался
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kvm5
1517914687
детская обида а какой результат
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