Кейн: «Отказ от меня «Арсенала – лучшее, что когда-либо со мной случалось»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что уход из академии «Арсенала» – это лучшее, что с ним когда-либо случалось в жизни.

«Это может показаться смешным. Мне было всего восемь лет, когда меня отпустили, но каждый раз, когда я играл против них за команду академии «Тоттенхэма», я думал: «Хорошо, посмотрим, кто прав, а кто нет».

Оглядываясь назад могу сказать, что тот случай стал, наверное, лучшим, что когда-либо случалось со мной в жизни. Потому что это дало мне драйв, которого раньше не было.

Для меня отказ – лучшее, что когда-либо случалось», – сказал Кейн.