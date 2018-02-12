Ди Франческо: «Важно, что Джеко и Дефрель сумели забить»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо остался недоволен стартом матча против «Беневенто». По словам специалиста, два пропущенных гола вывели его из себя.

«Сегодня мы начали матч с того, что дали сопернику фору. Мы как всегда создали огромное количество голевых моментов, но меня раздражает именно то, как мы пропустили эти два гола.

Этот результат должен стать для нас некой отправной точкой. Здорово, что мы вновь победили, а также то, что Джеко и Дефрель сумели забить. Вся команда хотела, чтобы Дефрель исполнил пенальти, и это говорит об отношении к игроку. Джеко сильно старался забить в первом тайме, он ради этого выходит на поле, поэтому голевая засуха иногда влияет на него психологически.

После завершения январского трансферного окна я увидел другую команду – куда более сплоченную и целеустремленную», – сказал Ди Франческо.

Матч 24-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Беневенто» завершился со счетом 5:2.