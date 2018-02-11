Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Мы играли не безупречно, не все было хорошо, ветер дул странно. Обстоятельства были сложными, но мы делали свою работу.

Мы быстро забили первый гол, вовремя — второй, а потом контролировали игру.

У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в первой четверке и нам нужны очки. Не думаю, что девяти очков отрыва от «Арсенала» достаточно, но все же это девять очков. Есть много над чем работать, и мы будем продолжать в том же духе», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и поднялся на третью строчку в таблице. У «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, 56 очков.