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  • Клопп: «У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в топ-4 АПЛ»

Клопп: «У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в топ-4 АПЛ»

11 февраля 2018, 22:01
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Мы играли не безупречно, не все было хорошо, ветер дул странно. Обстоятельства были сложными, но мы делали свою работу.

Мы быстро забили первый гол, вовремя — второй, а потом контролировали игру.

У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в первой четверке и нам нужны очки. Не думаю, что девяти очков отрыва от «Арсенала» достаточно, но все же это девять очков. Есть много над чем работать, и мы будем продолжать в том же духе», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и поднялся на третью строчку в таблице. У «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, 56 очков.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Саутгемптон Клопп Юрген
Комментарии (3)
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insider_retro
1518376623
Небезупречная игра, отсутствие выходных и рабочий командный дух - как результат, уверенная третья позиция! Сегодняшний Ливерпуль нравится многим!!
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Вомбат
1518379486
Ливерпуль вполне может и даже обязан потеснить МЮ со второй строчки. По составу эта команда не хуже Тотнхэма, а в МЮ сейчас не самая хорошая атмосфера (хоть Моуринью в своих интервью и пытается сгладить). Помешать успеху Ливерпуля может только ЛЧ: если они далеко пройдут, на два фронта не хватит глубины состава.
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Budiba
1518522701
странная ничья с Арсеналом, не менее странная с Тотенхэмом, поражение от Суонси -- еще плюс 7 очков и можно было бы жить спокойнее, мы сами себе усложняем жизнь уже который сезон
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