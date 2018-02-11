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    Клопп: «У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в топ-4 АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

    «Мы играли не безупречно, не все было хорошо, ветер дул странно. Обстоятельства были сложными, но мы делали свою работу.

    Мы быстро забили первый гол, вовремя — второй, а потом контролировали игру.

    У нас больше нет нормальных выходных — мы хотим закончить сезон в первой четверке и нам нужны очки. Не думаю, что девяти очков отрыва от «Арсенала» достаточно, но все же это девять очков. Есть много над чем работать, и мы будем продолжать в том же духе», — сказал Клопп.

    «Ливерпуль» набрал 54 очка и поднялся на третью строчку в таблице. У «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, 56 очков.

    Источник: BBC

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    11.02.2018 22:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Budiba 13 февраля 2018, 14:51

      странная ничья с Арсеналом, не менее странная с Тотенхэмом, поражение от Суонси -- еще плюс 7 очков и можно было бы жить спокойнее, мы сами себе усложняем жизнь уже который сезон

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 февраля 2018, 23:04

      Ливерпуль вполне может и даже обязан потеснить МЮ со второй строчки. По составу эта команда не хуже Тотнхэма, а в МЮ сейчас не самая хорошая атмосфера (хоть Моуринью в своих интервью и пытается сгладить). Помешать успеху Ливерпуля может только ЛЧ: если они далеко пройдут, на два фронта не хватит глубины состава.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 22:17

      Небезупречная игра, отсутствие выходных и рабочий командный дух - как результат, уверенная третья позиция! Сегодняшний Ливерпуль нравится многим!!

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