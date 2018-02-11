Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

«Мы бы не забили и спустя десять часов. «Ньюкасл» отдавал жизнь на поле. Мы допустили ошибку, и они забили нам со штрафного.

Чего нам не хватило? Забитого мяча. У нас были моменты при счете 0:0. Был момент у Санчеса, а потом бесчисленное количество возможностей забить в последние 20-25 минут», — сказал Моуринью.

«МЮ» с 56-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.