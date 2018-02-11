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    Моуринью — о матче с «Ньюкаслом»: «Мы бы не забили и спустя десять часов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

    «Мы бы не забили и спустя десять часов. «Ньюкасл» отдавал жизнь на поле. Мы допустили ошибку, и они забили нам со штрафного.

    Чего нам не хватило? Забитого мяча. У нас были моменты при счете 0:0. Был момент у Санчеса, а потом бесчисленное количество возможностей забить в последние 20-25 минут», — сказал Моуринью.

    «МЮ» с 56-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.

    Источник: BBC

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    11.02.2018 20:10
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 11 февраля 2018, 21:08

      Санчес в Арсенале забивал в большей степени благодаря Озилу, в МЮ нет Озила и не идет игра Санчеса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Владимир М 11 февраля 2018, 20:42

      как всегда кто виноват кроме них самих...
      бывают неудачные дни

      1
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