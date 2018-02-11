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    Моуринью — о «Ньюкасле»: «Они боролись как животные»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

    «Они боролись как животные. Надеюсь, они примут это за комплимент. Футбольные боги были на их стороне, мы не должны были проигрывать сегодня.

    Они сражались за одно очко, они держали эту мысль в голове. Мы допустили ошибку в защите, и когда они вышли вперед, то думали лишь о том, как бы не пропустить», — сказал Моуринью.

    «МЮ» с 56-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.

    Источник: BBC

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    11.02.2018 19:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:12

      вот посмотрели как нужно в игре отдаваться на полную и примите к сведению на будущее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 февраля 2018, 22:46

      скунс тоже животное,но больше подходит к облику комментирующеого тренера...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 11 февраля 2018, 22:14

      Моуриньо позорит очередной клуб своим особенным тренерством. С таким составом так играть надо ещё суметь. Сколько бабок ему ещё нужно влить в селекцию, чтобы хоть что то показать?!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 февраля 2018, 22:02

      Моуринью в своём репертуаре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 февраля 2018, 21:39

      Моур, как всегда, попытался уколоть. Обидно проигрывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 февраля 2018, 21:02

      Ох и кислый вид у Маура сегодня был. Как бы с такой игрой мимо ЛЧ не пролететь.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 11 февраля 2018, 20:53

      Порядок побил класс.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 11 февраля 2018, 20:48

      Ни хрена не суперклуб, никакого желания играть, даже навал толком не смогли за полчаса наладить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 20:41

      Почему вы не боролись?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 11 февраля 2018, 20:38

      Похоже команда положила на Особенного.

      9
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