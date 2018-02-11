Моуринью — о «Ньюкасле»: «Они боролись как животные»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

«Они боролись как животные. Надеюсь, они примут это за комплимент. Футбольные боги были на их стороне, мы не должны были проигрывать сегодня.

Они сражались за одно очко, они держали эту мысль в голове. Мы допустили ошибку в защите, и когда они вышли вперед, то думали лишь о том, как бы не пропустить», — сказал Моуринью.

«МЮ» с 56-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.