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Моуринью — о «Ньюкасле»: «Они боролись как животные»

11 февраля 2018, 19:30
19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

«Они боролись как животные. Надеюсь, они примут это за комплимент. Футбольные боги были на их стороне, мы не должны были проигрывать сегодня.

Они сражались за одно очко, они держали эту мысль в голове. Мы допустили ошибку в защите, и когда они вышли вперед, то думали лишь о том, как бы не пропустить», — сказал Моуринью.

«МЮ» с 56-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Моуринью Жозе
Комментарии (19)
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BRO_football
1518366987
А вы обосрались как животные
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dinar7777dinar
1518367526
и это говорит животное !
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Полная Канистра
1518369971
за то вы тряпки половые
Ответить
AlfavitЪ
1518370297
Безвольная командочка этот хваленый МЮ, пижоны, Погба вообще играет на уровне только по большим африканским праздникам.
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Братья Васильевы
1518370728
Похоже команда положила на Особенного.
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Сильвербой
1518370885
Почему вы не боролись?
Ответить
Антимат
1518371301
Ни хрена не суперклуб, никакого желания играть, даже навал толком не смогли за полчаса наладить.
Ответить
Приус
1518371585
Порядок побил класс.
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Сибирь за Спартак
1518372123
Ох и кислый вид у Маура сегодня был. Как бы с такой игрой мимо ЛЧ не пролететь.
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OfaZavr
1518419535
вот посмотрели как нужно в игре отдаваться на полную и примите к сведению на будущее.
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