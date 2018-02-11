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    Примера. Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад» и подняться на третью строчку 

    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 5:2. Свой 500-й гол в клубной карьере в этом матче забил нападающий мадридцев Криштиану Роналду. Всего на его счету три мяча.

    «Реал» набрал 42 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, обогнав «Валенсию». Сливочные на 16 очков отстают от «Барселоны».

    «Реал Сосьедад» занимает 14-ю строчку в 26-ю очками.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Реал – Реал Сосьедад – 5:2 (4:0)

    Голы: 1:0 — Васкес, 1; 2:0 — Роналду, 27; 3:0 — Кроос, 34; 4:0 — Роналду, 37; 4:1 — Хон; 5:1 — Роналду, 81; 5:2 — Ильяраменди, 83.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич (Ковачич, 63), Марсело, Васкес (Иско, 63), Асенсио (Бэйл, 73).

    «Реал Сосьедад»: Рульи, Ильярраменди, Хуанми (Гуриди, 83), Преито, Артиз, Каналес (Хон, 60), Зурутуса (Субельдиа, 60), Оярсабаль, Одриозола, Рауль Навас, де ла Белья.

    Предупреждения: Карвахаль, 49; Ковачич, 90+1 — де ла Белья, 47.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 00:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 11 февраля 2018, 04:16

      На какой минуте забил Хон?
      Опять бомбардир не компетентен и приходится проверять информацию на других сайтах!
      Движение: ТЁТЯ ВАЛЯ ПРОТИВ!
      Присоединяйся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 февраля 2018, 00:48

      Нормально!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 февраля 2018, 00:38

      второй тайм был ужасен. так нельзя будеть играть с парижанами. Кавани и Наймар не простять как баски. надо играть как в первом тайме всю игру. удачи Реалу!!!!!

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 11 февраля 2018, 00:34

      Самый халявный хет трик Роналду за всю историю.

      -1
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