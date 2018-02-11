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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Реал - Реал Сосьедад

10.02.2018, Суббота, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 23 тур Реал - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
4 тур
17 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 1:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 22:45 Реал 3:0 Реал Сосьедад
1 тур
21 августа, воскресенье 21:15 Реал Сосьедад 0:3 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Реал Сосьедад 0:1 Реал
17 тур
30 декабря, среда 18:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 18:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
2 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Реал
13 тур
9 ноября, суббота 19:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:3 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:00 Реал 4:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 23:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 октября, суббота 23:59 Реал Сосьедад 0:1 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
3 тур
18 сентября, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +453

    тёска 10 февраля 2018, 23:57

    НАВЕРНО БАРСУ ДОГОНЯЮТ

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > тёска 11 февраля 2018, 00:00

    уже бесполезно догонять !!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > тёска 11 февраля 2018, 00:45

    Обломаются

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 10 февраля 2018, 23:30

    Им зидан яд дал что ли и после матча противояди отдаст сказал... хоть игроки бегать и играть начали

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