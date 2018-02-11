Роналду забил 550-й гол в клубной карьере

неужели преодолел кризис в игре и теперь опять во всю мощь попрет.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (4:0, второй тайм).
Первый из мячей, забитый на 27-й минуте матча, стал 550-м в клубной карьере португальца.
Пять из них он забил за «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 427 — за «Реал». Всего Роналду принял участие в 745 матчах.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Cristiano Ronaldo Goal – Real Madrid vs Real Sociedad 2-0 La Liga 10/02/2018 HD: https://t.co/yFxbsvRqgf a través de @YouTube— iKhoStyle7 (@iKhoStyle7) 10 февраля 2018 г.