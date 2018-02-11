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    Роналду забил 550-й гол в клубной карьере

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (4:0, второй тайм).

    Первый из мячей, забитый на 27-й минуте матча, стал 550-м в клубной карьере португальца.

    Пять из них он забил за «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 427 — за «Реал». Всего Роналду принял участие в 745 матчах.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    11.02.2018 00:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 11:55

      неужели преодолел кризис в игре и теперь опять во всю мощь попрет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 февраля 2018, 09:12

      Игроку 33 года,а он забивает.Что тут плохого, держите эмоции при себе, если по его голом,ваш команда лишилась из титула, значит ваши команда олени.Ка Агуэро грузил Лестеру 4 мяча,там тоже ворота было пусто, прижде чем что то говорит думать надо,если ты баба не значит тебе можно ******)))))

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 00:30

      Ну, к 81-ой уже хет-трик!
      Кто бы что не говорил, но он забивает!
      Повторить многие его достижения не скоро удастся!
      Какой есть - такой есть!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > insider_retro 11 февраля 2018, 01:12

      Следует отметить-специально под него игроков нигде не подбирали

      2
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