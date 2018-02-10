Венгер хочет остаться в «Арсенале» и провести 1000 матчей во главе «канониров»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не планирует покидать свой пост по окончании сезона.

Француз хочет достичь отметки в тысячу матчей в качестве тренера одной команды.

Сегодняшнее дерби с «Тоттенхэмом» стало для специалиста 817-й игрой в должности главного тренера «канониров».

Отметим, что Венгер уже имеет самый высокий показатель по количеству проведенных матчей во главе одного клуба за всю историю АПЛ. Он уже обошел экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (811).

В конце сезона Венгер достигнет отметки в 828 матчей. Для того чтобы набрать тысячу, ему понадобится провести на «Эмирейтс» еще пять сезонов.