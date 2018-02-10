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  • Венгер хочет остаться в «Арсенале» и провести 1000 матчей во главе «канониров»

Венгер хочет остаться в «Арсенале» и провести 1000 матчей во главе «канониров»

10 февраля 2018, 16:43
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не планирует покидать свой пост по окончании сезона.

Француз хочет достичь отметки в тысячу матчей в качестве тренера одной команды.

Сегодняшнее дерби с «Тоттенхэмом» стало для специалиста 817-й игрой в должности главного тренера «канониров».

Отметим, что Венгер уже имеет самый высокий показатель по количеству проведенных матчей во главе одного клуба за всю историю АПЛ. Он уже обошел экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (811).

В конце сезона Венгер достигнет отметки в 828 матчей. Для того чтобы набрать тысячу, ему понадобится провести на «Эмирейтс» еще пять сезонов.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (7)
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dinar7777dinar
1518270460
уфффф сколько еще лет застоя арсенала будет )))))
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dinar7777dinar
1518271932
как ему самому то не стыдно !! ушел бы и арсенал бы вздохнул свежего воздуха.
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Аскорбин
1518273245
Для канониров это не лучшие новости.
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BARCLAYS_APL
1518273712
Хотелку свою прикрой
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orzy
1518277730
эТО НАМ НА РУКУ
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zigbert
1518280262
Много в его карьере было громких побед и горьких поражений,и как бы не сложилась его дальнейшая судьба, в Арсенале он оставил глубокий след.
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SKS6891
1518280421
Да уж... Арсенал к тому времени будет встречать 1000-й матч Венгера в Чемпионшипе...
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