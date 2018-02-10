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    Венгер хочет остаться в «Арсенале» и провести 1000 матчей во главе «канониров»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не планирует покидать свой пост по окончании сезона.

    Француз хочет достичь отметки в тысячу матчей в качестве тренера одной команды.

    Сегодняшнее дерби с «Тоттенхэмом» стало для специалиста 817-й игрой в должности главного тренера «канониров».

    Отметим, что Венгер уже имеет самый высокий показатель по количеству проведенных матчей во главе одного клуба за всю историю АПЛ. Он уже обошел экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (811).

    В конце сезона Венгер достигнет отметки в 828 матчей. Для того чтобы набрать тысячу, ему понадобится провести на «Эмирейтс» еще пять сезонов.

    Источник: Tribalfootball

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    10.02.2018 16:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 февраля 2018, 19:33

      Да уж... Арсенал к тому времени будет встречать 1000-й матч Венгера в Чемпионшипе...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 19:31

      Много в его карьере было громких побед и горьких поражений,и как бы не сложилась его дальнейшая судьба, в Арсенале он оставил глубокий след.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 10 февраля 2018, 18:48

      эТО НАМ НА РУКУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 10 февраля 2018, 17:41

      Хотелку свою прикрой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 февраля 2018, 17:34

      Для канониров это не лучшие новости.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 17:12

      как ему самому то не стыдно !! ушел бы и арсенал бы вздохнул свежего воздуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:47

      уфффф сколько еще лет застоя арсенала будет )))))

      2
      Ответить
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