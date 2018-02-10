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    Левандовски: «После ухода Обамеянга в «Арсенал» я потерял часть мотивации»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что немного расстроен из-за перехода Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» нынешней зимой.

    Поляк считает, что теперь ему будет не с кем конкурировать за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

    «В течение трех лет я конкурировал с Обамеянгом за звание лучшего бомбардира. Теперь, когда он ушел, возможно, часть моей мотивации, которая исходила от нашего с ним противостояния, тоже уйдет. Очевидно, что в его присутствии я был немного более мотивирован», – сказал Левандовски.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел 30 матчей, забил 25 голов и сделал три результативные передачи. На счету Обамеянга за «Боруссию» 21 мяч и три передачи в 24-х встречах.

    Источник: Tribalfootball

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    10.02.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 февраля 2018, 11:24

      Ща Лева подожди. Батшауи тебя походу скоро догонит за месяц другой.)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 февраля 2018, 15:10

      "Немного расстроен ..." - это еще ничего не значит . Есть масса других мотиваций !

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