Левандовски: «После ухода Обамеянга в «Арсенал» я потерял часть мотивации»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что немного расстроен из-за перехода Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» нынешней зимой.

Поляк считает, что теперь ему будет не с кем конкурировать за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

«В течение трех лет я конкурировал с Обамеянгом за звание лучшего бомбардира. Теперь, когда он ушел, возможно, часть моей мотивации, которая исходила от нашего с ним противостояния, тоже уйдет. Очевидно, что в его присутствии я был немного более мотивирован», – сказал Левандовски.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 30 матчей, забил 25 голов и сделал три результативные передачи. На счету Обамеянга за «Боруссию» 21 мяч и три передачи в 24-х встречах.