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    Венгер считает, что Обамеянг может забить за «Арсенал» столько же, сколько Анри

    Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о голевых перспективах своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Француз не исключает, что габонец забьет за «пушкарей» столько же, сколько в свое время Тьерри Анри.

    «Почему бы Обамеянгу не забить за «Арсенал» столько же, сколько Тьерри? Тогда габонец станет лучшим бомбардиром в истории команды. Эти два игрока похожи – в частности, по скорости. Анри – хороший пример для подражания для Пьера-Эмерика», – сказал Венгер.

    Анри в период с 1999 по 2007 годы забил за «Арсенал» в АПЛ 174 гола.

    Источник: Skysports

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    10.02.2018 07:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 февраля 2018, 08:35

      Дай бог конечно, но про ляккозета вроде говорили тоже самое, пока не очень впечатляет.

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