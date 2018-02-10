Венгер считает, что Обамеянг может забить за «Арсенал» столько же, сколько Анри

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о голевых перспективах своего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Француз не исключает, что габонец забьет за «пушкарей» столько же, сколько в свое время Тьерри Анри.

«Почему бы Обамеянгу не забить за «Арсенал» столько же, сколько Тьерри? Тогда габонец станет лучшим бомбардиром в истории команды. Эти два игрока похожи – в частности, по скорости. Анри – хороший пример для подражания для Пьера-Эмерика», – сказал Венгер.

Анри в период с 1999 по 2007 годы забил за «Арсенал» в АПЛ 174 гола.