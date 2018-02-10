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    Покеттино — о Венгере: «Возможно, это последний тренер, который мог контролировать все в клубе»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об английском футболе и о главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере.

    «Тяжело быть Венгером. Это сложно по разным причинам. Возможно, мы говорим об одном из последних тренеров, который мог контролировать все в клубе.

    Сегодня владельцы клубов другие. Раньше Англия была чем-то вроде рая для футбола. Она была уникальной: было уважение людей, тренеров, и даже пять лет назад, когда я приехал в «Саутгемптон», это все еще было.

    Но сейчас английский футбол стал перенимать больше черт у европейского футбола. В Англии стало больше латинской культуры. Все, что случилось в английском футболе за последние пять лет, могло бы случиться в любой другой европейской стране», — сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» сегодня сыграет с «Арсеналом» в рамках 27-го тура АПЛ. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.02.2018 01:09
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