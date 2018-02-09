Правозащитники призывают ФИФА запретить Египту базироваться в Грозном на ЧМ-2018 из-за Кадырова

Директор правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкэнен раскритиковала решение ФИФА разместить сборную Египта на базе в Грозном во время проведения ЧМ-2018.

«Мы шокированы и возмущены решением ФИФА использовать Грозный в качестве базы для сборной Египта. ФИФА должна отменить это решение и переместить команду в другой город.

Кадыров управляет Чечней как своей вотчиной и безнаказанно нарушает права людей. Решение ФИФА только признает правление этого человека. Позор, что ФИФА хочет ассоциировать себя с Кадыровым», — сказала Бьюкэнен.

Напомним что все участники чемпионата мира уже определись с базами на время ЧМ. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.