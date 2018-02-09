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    Правозащитники призывают ФИФА запретить Египту базироваться в Грозном на ЧМ-2018 из-за Кадырова

    Директор правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкэнен раскритиковала решение ФИФА разместить сборную Египта на базе в Грозном во время проведения ЧМ-2018.

    «Мы шокированы и возмущены решением ФИФА использовать Грозный в качестве базы для сборной Египта. ФИФА должна отменить это решение и переместить команду в другой город.

    Кадыров управляет Чечней как своей вотчиной и безнаказанно нарушает права людей. Решение ФИФА только признает правление этого человека. Позор, что ФИФА хочет ассоциировать себя с Кадыровым», — сказала Бьюкэнен.

    Напомним что все участники чемпионата мира уже определись с базами на время ЧМ. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Associated Press

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    09.02.2018 22:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:15

      ну вот а еще говорят что спорт вне политики))

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 февраля 2018, 06:56

      Джейн Бьюкэнен помер 9го января, кто там что сказал?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 февраля 2018, 04:52

      Что за чушь вывалилась из её хлебала????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 февраля 2018, 01:23

      Ещё один **** нашёлся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 февраля 2018, 00:31

      правозащитники уже лет 20 не защищают права

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 > СашкаГуров 10 февраля 2018, 00:53

      Одно название

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 10 февраля 2018, 00:05

      Я ваш рот...... су.....и всю политику твари тоже мне Правозащитники

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 февраля 2018, 00:01

      придурки......надоели всякую чушь говорить!!!!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 февраля 2018, 23:36

      Агония никчемных ублюдосов. И к сожалению, это только начало, будут ещё провокации против нашей страны.

      1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 9 февраля 2018, 23:10

      Откуда такая инфа,я вообще понять не могу..в Чечне эту организацию как то ущемляли что ли?Лично Кадыров?

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Rockstody 9 февраля 2018, 23:37

      Просто политика.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 февраля 2018, 23:07

      потомственный кукарекун, его дед ещё революции в россии поджигал, когда послом был

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