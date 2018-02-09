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  • Правозащитники призывают ФИФА запретить Египту базироваться в Грозном на ЧМ-2018 из-за Кадырова

Правозащитники призывают ФИФА запретить Египту базироваться в Грозном на ЧМ-2018 из-за Кадырова

9 февраля 2018, 22:18
28

Директор правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкэнен раскритиковала решение ФИФА разместить сборную Египта на базе в Грозном во время проведения ЧМ-2018.

«Мы шокированы и возмущены решением ФИФА использовать Грозный в качестве базы для сборной Египта. ФИФА должна отменить это решение и переместить команду в другой город.

Кадыров управляет Чечней как своей вотчиной и безнаказанно нарушает права людей. Решение ФИФА только признает правление этого человека. Позор, что ФИФА хочет ассоциировать себя с Кадыровым», — сказала Бьюкэнен.

Напомним что все участники чемпионата мира уже определись с базами на время ЧМ. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Associated Press
Чемпионат мира Египет
Комментарии (28)
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Тазит
1518204129
Хотелось бы уточнить, чьи именно права защищает эта организация?
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коб1976
1518205584
Почему то сборная Египта не возмущается, а "правозащитники" запели.
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BRO_football
1518206748
В это правозащитной организации не думали, что ФИФА не просто так выбрала Грозный в качестве базы сборной Египта? Схожий климат, а самое главное религия - ислам, вот чем руководствовалась ФИФА при выборе базы для сборной Египта. Мусульмане уважают друг друга, поэтому проблем с Кадыровым быть не должно. И вообще сам Кадыров любит футбол, не зря же он всячески поддерживает Ахмат.
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Антибиотик
1518208613
Агония никчемных ублюдосов. И к сожалению, это только начало, будут ещё провокации против нашей страны.
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dendiesel
1518210100
придурки......надоели всякую чушь говорить!!!!
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СашкаГуров
1518211865
правозащитники уже лет 20 не защищают права
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сапёр75
1518214981
Ещё один **** нашёлся
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Superviser77
1518227544
Что за чушь вывалилась из её хлебала????
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InterMilLano1908
1518234968
Джейн Бьюкэнен помер 9го января, кто там что сказал?!
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OfaZavr
1518246922
ну вот а еще говорят что спорт вне политики))
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