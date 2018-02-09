Все участники чемпионата мира-2018 определились с базами

Все сборные-участники чемпионата мира-2018 определились с базами на время проведения турнира.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Группа А

Россия – Новогорск, Московская область; Саудовская Аравия – Санкт-Петербург; Египет – Грозный; Уругвай – Бор, Нижегородская область.

Группа B

Португалия – Кратово, Московская область; Испания – Краснодар; Марокко – Воронеж; Иран – Баковка, Московская область.

Группа C

Франция – Истра, Московская область; Австралия – Казань; Перу – Химки, Московская область; Дания – Анапа, Краснодарский край.

Группа D

Аргентина – Бронницы, Московская область; Исландия – Геленджик, Краснодарский край; Хорватия – Рощино, Ленинградская область; Нигерия – Ессентуки, Ставропольский край.

Группа E

Бразилия – Сочи, Краснодарский край; Швейцария – Тольятти, Самарская область; Коста-Рика – Санкт-Петербург; Сербия – Светлогорск, Калининградская область.

Группа F

Германия – Москва; Мексика – Химки, Московская область; Швеция – Геленджик, Краснодарский край; Южная Корея – Санкт-Петербург.

Группа G

Бельгия – Дедовск, Московская область; Панама – Саранск; Тунис – Селятино, Московская область; Англия – Санкт-Петербург.

Группа H

Польша – Сочи, Краснодарский край; Сенегал – Калуга; Колумбия – Медведково, Татарстан; Япония – Казань.