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Все участники чемпионата мира-2018 определились с базами

9 февраля 2018, 15:27
14

Все сборные-участники чемпионата мира-2018 определились с базами на время проведения турнира.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Группа А

Россия – Новогорск, Московская область; Саудовская Аравия – Санкт-Петербург; Египет – Грозный; Уругвай – Бор, Нижегородская область.

Группа B

Португалия – Кратово, Московская область; Испания – Краснодар; Марокко – Воронеж; Иран – Баковка, Московская область.

Группа C

Франция – Истра, Московская область; Австралия – Казань; Перу – Химки, Московская область; Дания – Анапа, Краснодарский край.

Группа D

Аргентина – Бронницы, Московская область; Исландия – Геленджик, Краснодарский край; Хорватия – Рощино, Ленинградская область; Нигерия – Ессентуки, Ставропольский край.

Группа E

Бразилия – Сочи, Краснодарский край; Швейцария – Тольятти, Самарская область; Коста-Рика – Санкт-Петербург; Сербия – Светлогорск, Калининградская область.

Группа F

Германия – Москва; Мексика – Химки, Московская область; Швеция – Геленджик, Краснодарский край; Южная Корея – Санкт-Петербург.

Группа G

Бельгия – Дедовск, Московская область; Панама – Саранск; Тунис – Селятино, Московская область; Англия – Санкт-Петербург.

Группа H

Польша – Сочи, Краснодарский край; Сенегал – Калуга; Колумбия – Медведково, Татарстан; Япония – Казань.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира
Комментарии (14)
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Андрей 26 rus
1518179992
Добро пожаловать Нигерия в наш родной край
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acer2003
1518180723
Калининград-Сербы ))
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Kulimen
1518181145
...определились с бабами
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levon_man
1518181906
А Германия и Аргентина выбрали Москву и область – одни из основных претендентов. Долго к финалу ездить не придется
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Munez89
1518190737
Самое топовое, что Колумбия в Медведково, парням скучно не будет))
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multi1984
1518191511
Капец..В Питер столько сборных(( вот Нафига они тут нужны(( половина приезжих арабов и негров останутся на птичьих правах((
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TAGANROG 161
1518195681
Ростовскую область кинули через одно. (((
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rLt_Ortriwar
1518206506
Почти все северяне в курортной зоне) ну пусть отдохнут :)))
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DENIS20161993
1518405001
Швейцария добро пожаловать в Тольятти!
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ARTHUR19
1518437788
В гости в Питер пожалуют аравийцы, англичане, южнокорейцы и хорваты. Ну не плохо.
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