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    Все участники чемпионата мира-2018 определились с базами

    Все сборные-участники чемпионата мира-2018 определились с базами на время проведения турнира.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Группа А

    Россия – Новогорск, Московская область; Саудовская Аравия – Санкт-Петербург; Египет – Грозный; Уругвай – Бор, Нижегородская область.

    Группа B

    Португалия – Кратово, Московская область; Испания – Краснодар; Марокко – Воронеж; Иран – Баковка, Московская область.

    Группа C

    Франция – Истра, Московская область; Австралия – Казань; Перу – Химки, Московская область; Дания – Анапа, Краснодарский край.

    Группа D

    Аргентина – Бронницы, Московская область; Исландия – Геленджик, Краснодарский край; Хорватия – Рощино, Ленинградская область; Нигерия – Ессентуки, Ставропольский край.

    Группа E

    Бразилия – Сочи, Краснодарский край; Швейцария – Тольятти, Самарская область; Коста-Рика – Санкт-Петербург; Сербия – Светлогорск, Калининградская область.

    Группа F

    Германия – Москва; Мексика – Химки, Московская область; Швеция – Геленджик, Краснодарский край; Южная Корея – Санкт-Петербург.

    Группа G

    Бельгия – Дедовск, Московская область; Панама – Саранск; Тунис – Селятино, Московская область; Англия – Санкт-Петербург.

    Группа H

    Польша – Сочи, Краснодарский край; Сенегал – Калуга; Колумбия – Медведково, Татарстан; Япония – Казань.

    Источник: ФИФА

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    09.02.2018 15:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 12 февраля 2018, 15:16

      В гости в Питер пожалуют аравийцы, англичане, южнокорейцы и хорваты. Ну не плохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 12 февраля 2018, 06:10

      Швейцария добро пожаловать в Тольятти!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 9 февраля 2018, 23:01

      Почти все северяне в курортной зоне) ну пусть отдохнут :)))

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 февраля 2018, 20:01

      Ростовскую область кинули через одно. (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 9 февраля 2018, 18:51

      Капец..В Питер столько сборных(( вот Нафига они тут нужны(( половина приезжих арабов и негров останутся на птичьих правах((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 февраля 2018, 18:38

      Самое топовое, что Колумбия в Медведково, парням скучно не будет))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 9 февраля 2018, 17:19

      Вся экзотика у нас :3

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 февраля 2018, 16:11

      А Германия и Аргентина выбрали Москву и область – одни из основных претендентов. Долго к финалу ездить не придется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 февраля 2018, 15:59

      ...определились с бабами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 февраля 2018, 15:52

      Калининград-Сербы ))

      2
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