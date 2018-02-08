Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маммана: «В «Зените» Дзюба шутил целыми днями, такой уж у него характер» 

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который находится в аренде в «Арсенале».

    – Ригони говорил, что из российских игроков главный балагур и шутник – Дзюба. Кто теперь занял его место?

    – Дзюба действительно шутил целыми днями, такой уж у него характер. И хотя большую часть шуток мы не понимали, это всегда было очень смешно! Теперь главные весельчаки – Кришито и мы, аргентинцы.

    – Грустите, что Дзюба ушел?

    – Таков футбол. Сейчас он играет не в «Зените», но он – профессионал, уверен, ему легко удастся вернуться на прежний высокий уровень.

    Напомним, что в аренду в «Арсенал» также отправился защитник санкт-петербуржцев Иван Новосельцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 февраля 2018, 01:07

      Арсеналу такой шутник пригодится !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 18:53

      клоун уехал на гастроли но обещал вернуться

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 18:29

      ну вот посмотрите и не берите пример с него а то шутки в лучшем случаи могут до Тулы довести а в худшем до...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 февраля 2018, 18:16

      Шутил целыми днями..,а оказывается играть надо было...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 8 февраля 2018, 15:58

      Пора завязывать с футболом, и устраиваться в цирк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 15:43

      Ну вот шутил,шутил и дошутился.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2018, 15:40

      Из тех шуточек, что изрекал тёма, не припомню ни одной остроумной или хотя бы забавной. Шут то был гороховый

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11