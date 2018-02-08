Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маммана: «В «Зените» Дзюба шутил целыми днями, такой уж у него характер» 

Маммана: «В «Зените» Дзюба шутил целыми днями, такой уж у него характер» 

8 февраля 2018, 15:20
7

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который находится в аренде в «Арсенале».

– Ригони говорил, что из российских игроков главный балагур и шутник – Дзюба. Кто теперь занял его место?

– Дзюба действительно шутил целыми днями, такой уж у него характер. И хотя большую часть шуток мы не понимали, это всегда было очень смешно! Теперь главные весельчаки – Кришито и мы, аргентинцы.

– Грустите, что Дзюба ушел?

– Таков футбол. Сейчас он играет не в «Зените», но он – профессионал, уверен, ему легко удастся вернуться на прежний высокий уровень.

Напомним, что в аренду в «Арсенал» также отправился защитник санкт-петербуржцев Иван Новосельцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Маммана Эмануэль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1518093628
Из тех шуточек, что изрекал тёма, не припомню ни одной остроумной или хотя бы забавной. Шут то был гороховый
Ответить
zigbert
1518093838
Ну вот шутил,шутил и дошутился.
Ответить
порт
1518094738
Пора завязывать с футболом, и устраиваться в цирк.
Ответить
rubinovyi2
1518102961
Шутил целыми днями..,а оказывается играть надо было...))
Ответить
OfaZavr
1518103770
ну вот посмотрите и не берите пример с него а то шутки в лучшем случаи могут до Тулы довести а в худшем до...))
Ответить
Полная Канистра
1518105211
клоун уехал на гастроли но обещал вернуться
Ответить
Zenmaster
1518127626
Арсеналу такой шутник пригодится !
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
1
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
1
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
5
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
12
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
14
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Все новости
Все новости
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
1
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
12
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
13
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
12
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
16
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
9
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
28
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+