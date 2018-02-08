Маммана: «В «Зените» Дзюба шутил целыми днями, такой уж у него характер» 

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о нападающем Артеме Дзюбе, который находится в аренде в «Арсенале».

– Ригони говорил, что из российских игроков главный балагур и шутник – Дзюба. Кто теперь занял его место?

– Дзюба действительно шутил целыми днями, такой уж у него характер. И хотя большую часть шуток мы не понимали, это всегда было очень смешно! Теперь главные весельчаки – Кришито и мы, аргентинцы.

– Грустите, что Дзюба ушел?

– Таков футбол. Сейчас он играет не в «Зените», но он – профессионал, уверен, ему легко удастся вернуться на прежний высокий уровень.

Напомним, что в аренду в «Арсенал» также отправился защитник санкт-петербуржцев Иван Новосельцев.