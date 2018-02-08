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    Маммана — о Месси: «Отобрать мяч у него необычайно сложно, но порой у меня это получается»

    Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана рассказал об игре партнера по сборной Лионеля Месси.

    – Сборная Аргентины будет жить во время чемпионата мира в Бронницах. Обидно, что не в Санкт-Петербурге?

    – Конечно, было бы чудесно, если бы сборная остановилась в Петербурге – там потрясающие условия. Но я в любом случае буду там, где будет команда – и не важно, попаду в итоговую заявку или нет.

    – Вам удается отбирать мяч у Месси на тренировках в сборной?

    – Это необычайно сложно, не только для меня, для всех, но могу признаться, что порой у меня это получается. Такие моменты особенно приятны.

    – В «Зените» уже играют пятеро аргентинцев. Оцените вероятность появления в питерской команде Месси.

    – Разумеется, не только «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Лео, за ним бы выстроилась огромная очередь, а дальше уже решать ему. Думаю, на 99 процентов он останется и закончит карьеру в «Барселоне», и оставшийся один процент можно разделить между всеми клубами мира.

    – В «Барсе» Месси постоянно с Суаресом. А кто его лучший друг в сборной?

    – Я пока всего несколько раз вызывался в национальную команду, поэтому мне сложно судить, но из того, что я видел, могу сделать вывод, что больше всего времени он проводит с Агуэро. Впрочем, и с остальными он близок. На самом деле, Месси очень общительный, в сборной это особенно заметно. Он объединяет всех игроков – всегда зовет сыграть в приставку или выпить мате. Настоящий капитан.

    На групповом этапе чемпионата Мира сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2018 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 8 февраля 2018, 16:21

      Еще немного, и Маммана станет рассказывать, что он и Марадону обыгрывал. Кто-нибудь, расскажите ему, что у нас уже есть интернет.

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