Маммана — о Месси: «Отобрать мяч у него необычайно сложно, но порой у меня это получается»

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана рассказал об игре партнера по сборной Лионеля Месси.

– Сборная Аргентины будет жить во время чемпионата мира в Бронницах. Обидно, что не в Санкт-Петербурге?

– Конечно, было бы чудесно, если бы сборная остановилась в Петербурге – там потрясающие условия. Но я в любом случае буду там, где будет команда – и не важно, попаду в итоговую заявку или нет.

– Вам удается отбирать мяч у Месси на тренировках в сборной?

– Это необычайно сложно, не только для меня, для всех, но могу признаться, что порой у меня это получается. Такие моменты особенно приятны.

– В «Зените» уже играют пятеро аргентинцев. Оцените вероятность появления в питерской команде Месси.

– Разумеется, не только «Зенит» хотел бы видеть в своих рядах Лео, за ним бы выстроилась огромная очередь, а дальше уже решать ему. Думаю, на 99 процентов он останется и закончит карьеру в «Барселоне», и оставшийся один процент можно разделить между всеми клубами мира.

– В «Барсе» Месси постоянно с Суаресом. А кто его лучший друг в сборной?

– Я пока всего несколько раз вызывался в национальную команду, поэтому мне сложно судить, но из того, что я видел, могу сделать вывод, что больше всего времени он проводит с Агуэро. Впрочем, и с остальными он близок. На самом деле, Месси очень общительный, в сборной это особенно заметно. Он объединяет всех игроков – всегда зовет сыграть в приставку или выпить мате. Настоящий капитан.

На групповом этапе чемпионата Мира сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.