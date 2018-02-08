Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коммерческий директор РФПЛ: «Мы заинтересованы в увеличении цены контракта с «Матч ТВ»

    Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о ходе переговоров о новом контракте с телеканалом «Матч ТВ». Текущее соглашение истекает в 2018 году.

    «Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав

    Переговоры находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию, как в содержательной части договора, так и финансовой.

    Одновременно с этим мы продолжаем следить за тенденциями рынка и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом», — сказал Суворов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 февраля 2018, 19:05

      почему не показали матч молодежной лч -краснодара и реала мадрид ? нах мне товарняк зенита ?!!! матч тв -это кал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 14:45

      Не показывайте это убожество вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2018, 13:22

      Выколачивание денег с целью жить богаче

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11