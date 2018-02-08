Коммерческий директор РФПЛ: «Мы заинтересованы в увеличении цены контракта с «Матч ТВ»

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о ходе переговоров о новом контракте с телеканалом «Матч ТВ». Текущее соглашение истекает в 2018 году.

«Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав

Переговоры находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию, как в содержательной части договора, так и финансовой.

Одновременно с этим мы продолжаем следить за тенденциями рынка и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом», — сказал Суворов.