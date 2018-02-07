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    Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» возникали стыки. Обошлось без драк»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о победном мяче в ворота «Црвены Звезды» (1:0) в рамках контрольной встречи.

    «Я думаю, что спонтанно все получилось, потому что был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил.

    В принципе, получались какие-то моменты, которые мы наигрываем, но мы играем под нагрузками и это чувствуется. Я думаю, что ближе к официальному матчу будут немного «отпускать», чтобы команда становилась более свежей.

    Никто не хотел уступать. Во втором тайме градус повысился, небольшие стыки какие-то возникали, но ничего — все спокойно, обошлось без драк. «Црвена Звезда» — серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили от этой игры то, что хотели», — сказал хавбек.

    В текущем сезоне Ерохин принял участие в 26 матчах всех турниров. На его счету три гола и одна результативная передача.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.02.2018 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 февраля 2018, 22:33

      Ероха разыгрался , давай , молодец ! Следим все за тобой, забей Селтику !

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