Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» возникали стыки. Обошлось без драк»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о победном мяче в ворота «Црвены Звезды» (1:0) в рамках контрольной встречи.

«Я думаю, что спонтанно все получилось, потому что был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил.

В принципе, получались какие-то моменты, которые мы наигрываем, но мы играем под нагрузками и это чувствуется. Я думаю, что ближе к официальному матчу будут немного «отпускать», чтобы команда становилась более свежей.



Никто не хотел уступать. Во втором тайме градус повысился, небольшие стыки какие-то возникали, но ничего — все спокойно, обошлось без драк. «Црвена Звезда» — серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили от этой игры то, что хотели», — сказал хавбек.

В текущем сезоне Ерохин принял участие в 26 матчах всех турниров. На его счету три гола и одна результативная передача.