Юноши «Краснодара» проиграли «Реалу» в серии пенальти. Эвра перешел в «Вест Хэм». Дайджест событий дня

«Краснодар» уступил «Реалу» в серии пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА.

«Зенит» выиграл у «Црвены Звезды» с минимальным счетом.

Кокорин забил очень красивый гол на тренировке «Зенита».

Бывший президент «Локомотива» рассказал, как клуб следил за Неймаром 10 лет назад.

Вернблум не исключил своего отъезда из РФПЛ по окончании сезона.

«Рубин» может отпустить летом Набиуллина в «Спартак».

Промес рассказал, что сделает с Джикией, если тот уйдет в другой клуб.

Испанский суд приговорил Санчеса к 16 месяцам тюрьмы.

Эвра стал игроком «Вест Хэма».

«Ман Сити» будет вынужден заплатить Компани 8,5 миллиона за расторжение контракта.