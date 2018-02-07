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    Юноши «Краснодара» проиграли «Реалу» в серии пенальти. Эвра перешел в «Вест Хэм». Дайджест событий дня

    «Краснодар» уступил «Реалу» в серии пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА.

    «Зенит» выиграл у «Црвены Звезды» с минимальным счетом.

    Кокорин забил очень красивый гол на тренировке «Зенита».

    Бывший президент «Локомотива» рассказал, как клуб следил за Неймаром 10 лет назад.

    Вернблум не исключил своего отъезда из РФПЛ по окончании сезона.

    «Рубин» может отпустить летом Набиуллина в «Спартак».

    Промес рассказал, что сделает с Джикией, если тот уйдет в другой клуб.

    Испанский суд приговорил Санчеса к 16 месяцам тюрьмы.

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    «Ман Сити» будет вынужден заплатить Компани 8,5 миллиона за расторжение контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 21:37
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 февраля 2018, 08:33

      ничего, научатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 8 февраля 2018, 07:16

      Хорошо играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 8 февраля 2018, 04:26

      Скоро всех звезд пересажают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 февраля 2018, 03:14

      Достойная игра с лидером европейского футбола...молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 февраля 2018, 22:05

      ЖАЛЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 7 февраля 2018, 21:56

      Жаль! Но молодцы!

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