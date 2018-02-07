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«Локомотив» следил за Неймаром в 2008 году

7 февраля 2018, 11:04
22

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, что столичный клуб рассматривал вариант приобретения нынешнего нападающего «ПСЖ» Неймара, когда тот играл в составе «Сантоса».

«Мы выступали на турнире в Мексике – Mediterranean Cup-2008. Кажется, обыграли в полуфинале «Барселону» по пенальти. А в финале играли с «Сантосом». Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

Но возникли сомнения, потому что он был хрупким и щуплым пареньком, да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать», – рассказал Наумов.

Напомним, что Николай Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год. Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону», а прошедшим летом сменил каталонский клуба на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сантос Неймар
Комментарии (22)
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kanosa
1517990892
мляя .. началось.
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multiscan
1517990934
Господа! Кому тут нужны новости десятилетней давности? КГБ, случайно, не завербовало Пеле в 50-х годах? А моГет быть ИСЧО могло чИВо-то произойтиТЬ?
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овертайм
1517990996
хорошо что не взяли) а то сейчас играл бы в каком нибудь онжы)
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Obojaemiy
1517998335
ОРУУУУ....ну и заголовок... вот это новост!!! СЛЕДИЛИ!!!!! Так можно каждый день новости шлепать...: "Спартак следит за Бэйлом", Тосно следит за Рамосом...
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srg38
1518004251
Квн, Ольга Картункова. -Алё кто это? -Маньяк и я слежу за тобой. -Маньяк?! Что то хреново ты следишь за мной! Я бы даже сказала что ты меня это... запустил!
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Axe111
1518007404
Лучше бы лет через 50 опубликовали эту ну просто сенсационную новость. Браво
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bumer_moscow
1518011481
ого
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Artemka69
1518024833
Как красиво звучит-Локомотив следил за Неймаром!!))
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BRO_football
1518037631
Мдаааа... Следили, следили и в итоге решили не рисковать. А Неймар возьми да и вырасти в одного из лучших игроков мира. Теперь понятно почему Наумов на своём посту продержался только 3 года.
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vovan55
1518043412
потребуйте с него алименты...
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