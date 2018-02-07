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    «Локомотив» следил за Неймаром в 2008 году

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, что столичный клуб рассматривал вариант приобретения нынешнего нападающего «ПСЖ» Неймара, когда тот играл в составе «Сантоса».

    «Мы выступали на турнире в Мексике – Mediterranean Cup-2008. Кажется, обыграли в полуфинале «Барселону» по пенальти. А в финале играли с «Сантосом». Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

    Но возникли сомнения, потому что он был хрупким и щуплым пареньком, да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать», – рассказал Наумов.

    Напомним, что Николай Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год. Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону», а прошедшим летом сменил каталонский клуба на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2018 11:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +840

      vovan55 8 февраля 2018, 01:43

      потребуйте с него алименты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 февраля 2018, 00:07

      Мдаааа... Следили, следили и в итоге решили не рисковать. А Неймар возьми да и вырасти в одного из лучших игроков мира. Теперь понятно почему Наумов на своём посту продержался только 3 года.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 февраля 2018, 20:33

      Как красиво звучит-Локомотив следил за Неймаром!!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 февраля 2018, 16:51

      ого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 февраля 2018, 15:43

      Лучше бы лет через 50 опубликовали эту ну просто сенсационную новость. Браво

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 февраля 2018, 14:50

      Квн, Ольга Картункова.
      -Алё кто это?
      -Маньяк и я слежу за тобой.
      -Маньяк?! Что то хреново ты следишь за мной! Я бы даже сказала что ты меня это... запустил!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 февраля 2018, 14:40

      Да вы из какого бюджета платить ему собирались с Газпрома воровать или бюджет провительства

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 февраля 2018, 13:12

      ОРУУУУ....ну и заголовок... вот это новост!!! СЛЕДИЛИ!!!!! Так можно каждый день новости шлепать...: "Спартак следит за Бэйлом", Тосно следит за Рамосом...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 февраля 2018, 13:10

      вот это чушь года 100%,насмешили,спасибо,дебилы су..а....

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 7 февраля 2018, 12:27

      Ах как жаль,что мы его проглядели.........

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