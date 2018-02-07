«Локомотив» следил за Неймаром в 2008 году

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, что столичный клуб рассматривал вариант приобретения нынешнего нападающего «ПСЖ» Неймара, когда тот играл в составе «Сантоса».

«Мы выступали на турнире в Мексике – Mediterranean Cup-2008. Кажется, обыграли в полуфинале «Барселону» по пенальти. А в финале играли с «Сантосом». Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

Но возникли сомнения, потому что он был хрупким и щуплым пареньком, да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать», – рассказал Наумов.

Напомним, что Николай Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год. Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону», а прошедшим летом сменил каталонский клуба на «ПСЖ» за 222 миллиона евро.