ФАН: «Рубин» летом готов отпустить Набиуллина в «Спартак»

Пусть Наиль Измайлов по сопутствует переходу Набиуллина в Спартак по-свойски...
Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин во время летнего трансферного окна может перейти в «Спартак». Казанский клуб готов продать 22-летнего россиянина.
Кроме «Спартака», на игрока претендуют «Зенит» и «Краснодар». Ранее агент футболиста подтвердил интерес к своему клиенту со стороны российских команд.
В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол.
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