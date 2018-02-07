ФАН: «Рубин» летом готов отпустить Набиуллина в «Спартак»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин во время летнего трансферного окна может перейти в «Спартак». Казанский клуб готов продать 22-летнего россиянина.

Кроме «Спартака», на игрока претендуют «Зенит» и «Краснодар». Ранее агент футболиста подтвердил интерес к своему клиенту со стороны российских команд.

В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол.

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