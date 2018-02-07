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    ФАН: «Рубин» летом готов отпустить Набиуллина в «Спартак»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин во время летнего трансферного окна может перейти в «Спартак». Казанский клуб готов продать 22-летнего россиянина.

    Кроме «Спартака», на игрока претендуют «Зенит» и «Краснодар». Ранее агент футболиста подтвердил интерес к своему клиенту со стороны российских команд.

    В нынешнем сезоне Набиуллин провел в РФПЛ 14 матчей и забил один гол.

    Каррера ищет левого защитника в «Спартак». Поможем ему

    Источник: ФАН

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    07.02.2018 13:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 9 февраля 2018, 16:03

      Пусть Наиль Измайлов по сопутствует переходу Набиуллина в Спартак по-свойски...

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 февраля 2018, 20:46

      Ради того, чтобы разворованные 40 евролямов отбить, Рубику ничего не жалко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 февраля 2018, 20:31

      Жаль конечно,если это правда..,но хоть не продешевите..))

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 февраля 2018, 15:31

      Дорога ложка к обеду. Он нам вообще то уже сейчас нужен. А летом.. неизвестно еще что будет и кто понадобится.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 февраля 2018, 15:13

      еще зимний сериал не закончился-уже летний рекламируют

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 7 февраля 2018, 14:55

      давно пора эльмира брать! перерос он рубин....парню надо в еврокубки!!!

      1
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 7 февраля 2018, 13:57

      Писец к рубин подкрался не заметно.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 7 февраля 2018, 13:24

      сейчас надо его брать, фланги у нас хромают!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 февраля 2018, 13:23

      Спартаку бы очень пригодился

      1
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 7 февраля 2018, 13:21

      Лямов 5 Рубин наварит.

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