Спортивный директор «Милана»: «Не думаем о замене Гаттузо. Надеюсь, он останется в команде на 10 лет»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли выразил поддержку главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Итальянец возглавил команду в ноябре 2017 года. На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

«Надеюсь, что Гаттузо останется в «Милане» на 10 лет. Мы не работаем с мыслью о его замене.

Это может показаться авантюрой, но владельцы клуба посчитали его лучшей заменой Монтеллы. Мы выбрали Гаттузо, потому что думаем, что он может остаться на долгое время”, – сказал Мирабелли.