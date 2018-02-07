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    Спортивный директор «Милана»: «Не думаем о замене Гаттузо. Надеюсь, он останется в команде на 10 лет»

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли выразил поддержку главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

    Итальянец возглавил команду в ноябре 2017 года. На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

    «Надеюсь, что Гаттузо останется в «Милане» на 10 лет. Мы не работаем с мыслью о его замене.

    Это может показаться авантюрой, но владельцы клуба посчитали его лучшей заменой Монтеллы. Мы выбрали Гаттузо, потому что думаем, что он может остаться на долгое время”, – сказал Мирабелли.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2018 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 февраля 2018, 14:55

      О Винченцо тоже так говорили...

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