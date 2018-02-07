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    Спортдиректор «Милана»: «Мы только в начале нашего пути. Я верю в Гаттузо»

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли считает, что главный тренер Дженнаро Гаттузо превращается «россонери» в настоящую команду.

    «Мы все понимали, что нам придется сложно, что мы только в начале нашего пути. Результаты могут отличаться от ожидаемых, но мы верим в ту работу, которую проделали.

    Гаттузо? Он объединил нас всех, превратил в команду. Сейчас мы закладываем основу для будущего. У нас молодая команда с большими перспективами. Я верю в Гаттузо. Это отличный человек и тренер. Вскоре о нем будут говорить все.

    Рино всех сплотил. У него не было большого опыта работы тренером, но он показал, что рожден для больших дел», – заявил Мирабелли.

    После 23 туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 35-ю очками.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2018 11:16
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 февраля 2018, 19:36

      Гаттузо был сердцем Милана в качестве игрока и таковым является в качестве его тренера. Верю в тебя, Дженнаро!

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