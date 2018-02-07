Спортдиректор «Милана»: «Мы только в начале нашего пути. Я верю в Гаттузо»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли считает, что главный тренер Дженнаро Гаттузо превращается «россонери» в настоящую команду.

«Мы все понимали, что нам придется сложно, что мы только в начале нашего пути. Результаты могут отличаться от ожидаемых, но мы верим в ту работу, которую проделали.

Гаттузо? Он объединил нас всех, превратил в команду. Сейчас мы закладываем основу для будущего. У нас молодая команда с большими перспективами. Я верю в Гаттузо. Это отличный человек и тренер. Вскоре о нем будут говорить все.

Рино всех сплотил. У него не было большого опыта работы тренером, но он показал, что рожден для больших дел», – заявил Мирабелли.

После 23 туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 35-ю очками.