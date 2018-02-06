Куман возглавил сборную Голландии. Месси снова позовут в Китай. Дайджест событий дня

«Спартак» упустил победу над «Интером» и проиграл ему в серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА.

Президент «Сантоса» рассказал, в каком случае Вериссимо перейдет в «Спартак».

«Зенит» может потратить пять миллионов на Емельянова.

Стало известно, когда Шатов присоединится к «Краснодару».

«Милан» бесплатно подпишет экс-игрока «Днепра».

В АПЛ будет введена зимняя пауза.

Роналду построит отель в Мадриде из Дома книги.

Руководство «Челси» пока не собирается увольнять Конте.

Куман подписал длительный контракт со сборной Голландии.

Месси получит выгодное предложение из Китая.