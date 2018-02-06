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  • Куман возглавил сборную Голландии. Месси снова позовут в Китай. Дайджест событий дня

Куман возглавил сборную Голландии. Месси снова позовут в Китай. Дайджест событий дня

6 февраля 2018, 21:02
5

«Спартак» упустил победу над «Интером» и проиграл ему в серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА.

Президент «Сантоса» рассказал, в каком случае Вериссимо перейдет в «Спартак».

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Куман подписал длительный контракт со сборной Голландии.

Месси получит выгодное предложение из Китая.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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insider_retro
1517941718
Неудача, рассуждение, деньги и переходы, перспективы строительства и контрактная жизнь тренеров - всё равномерно в одном стакане!)))
Ответить
alex kidn
1517945831
Асорти
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lalipop
1517950544
Неожиданно
Ответить
VeniaminS
1517951639
Месси пора зарабатывать
Ответить
igormaddog
1517975993
Да какой Китай?Ни куда Месси не поедет!
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