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    Куман возглавил сборную Голландии. Месси снова позовут в Китай. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 21:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 7 февраля 2018, 06:59

      Да какой Китай?Ни куда Месси не поедет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 февраля 2018, 00:13

      Месси пора зарабатывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lalipop 6 февраля 2018, 23:55

      Неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 февраля 2018, 22:37

      Асорти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 21:28

      Неудача, рассуждение, деньги и переходы, перспективы строительства и контрактная жизнь тренеров - всё равномерно в одном стакане!)))

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