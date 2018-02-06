Куман стал главным тренером сборной Голландии

Голландский футбол в глубокой попе, там и близко нет игроков уровня хотя бы пятилетней давности, не говоря о 10-20-летней. Кто там есть? Один постаревший Роббен.
Так что не в тренере тут дело. Хотя, удачи, конечно.
Королевский футбольный союз Голландии объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.
Контракт с 54-летним специалистом заключен на срок до чемпионата мира 2022 года.
Напомним, оранжевые под руководством Дика Адвоката не смогли квалифицироваться на мировое первенство-2018.
Последним местом работы Кумана был «Эвертон», откуда он был уволен в октябре по причине неудовлетворительных результатов.