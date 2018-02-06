Куман стал главным тренером сборной Голландии

Королевский футбольный союз Голландии объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.

Контракт с 54-летним специалистом заключен на срок до чемпионата мира 2022 года.

Напомним, оранжевые под руководством Дика Адвоката не смогли квалифицироваться на мировое первенство-2018.

Последним местом работы Кумана был «Эвертон», откуда он был уволен в октябре по причине неудовлетворительных результатов.