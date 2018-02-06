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    Куман стал главным тренером сборной Голландии

    Королевский футбольный союз Голландии объявил о назначении Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.

    Контракт с 54-летним специалистом заключен на срок до чемпионата мира 2022 года.

    Напомним, оранжевые под руководством Дика Адвоката не смогли квалифицироваться на мировое первенство-2018.

    Последним местом работы Кумана был «Эвертон», откуда он был уволен в октябре по причине неудовлетворительных результатов.

    Источник: KNVB

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    06.02.2018 18:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 февраля 2018, 09:28

      Голландский футбол в глубокой попе, там и близко нет игроков уровня хотя бы пятилетней давности, не говоря о 10-20-летней. Кто там есть? Один постаревший Роббен.
      Так что не в тренере тут дело. Хотя, удачи, конечно.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 февраля 2018, 22:16

      Может Куману удастся вернуть Голландию в список команд, борющихся за Олимп.
      После лет 20 Голландия показывала интересный футбол и украшала большие турниры.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 21:09

      Куман личность неординарная.Посмотрим что из этого выйдет.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 февраля 2018, 20:26

      Да

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 февраля 2018, 19:28

      Он всех победит

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2018, 19:04

      защитник-бомбардир !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2018, 19:04

      куману желаю удачи ! в барсе покачал дай бог да и с псв взял кубок европейских чемпионов с гусом хиддинком за рулем ! как тренер норм саутгемптон потренеровал ! все получиться у его !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 18:35

      Кумана назначили главных квалификатором на следующий отбор!
      Королевский футбольный союз потом спросит со всей строгостью и воздаст по заслугам от имени короля!!

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