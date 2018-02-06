Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юношеская лига УЕФА. «Спартак» против «Интера» вел в счете до 83-й минуты, но вылетел

Юношеская лига УЕФА. «Спартак» против «Интера» вел в счете до 83-й минуты, но вылетел

6 февраля 2018, 20:03
16

Московский «Спартак» провел матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Интера». Россияне вели в счете вплоть до последней десятиминутки, но удержать преимущество не сумели.

В итоге победитель определился в серии пенальти. В ней спартаковцы смогли реализовать только один удар из четырех.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Интер (Италия) – Спартак (Россия) – 3:3 (1:2, по пен. – 3:1)

Голы: 1:0 – Эммерс, 12; 1:1 – С. Бакаев, 29; 1:2 – Прошляков, 37; 2:2 – Одгор, 83; 3:2 – Петрунин, 86 (в свои ворота); 3:3 – Руденко, 88 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Интер Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антон bx14e
1517936635
ну как можно ставить на серию пенальти защитников?! играть еще не научились, зато все с причёсками..))
Ответить
4agaaa
1517937042
Пацанам спасибо за хороший матч! Немного не повезло, особенно с реализацией !
Ответить
InterMilLano1908
1517937158
Спартак хорошо смотрелся, но если кто не знал то молодежкаИнтера уже сколько лет самая силная в примавере...
Ответить
insider_retro
1517937250
Старались, опыт получили, шишки набили - полезно и познавательно! Победы позже придут!
Ответить
VVM1964
1517938772
Достойно смотрелись , немного не повезло , бывает .
Ответить
zigbert
1517939019
Жаль конечно но жизнь на этом не заканчивается.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1517942090
Общая болезнь нашего футбола: неумение и нежелание биться до конца, безответственность у нынешнего нашего поколения в крови уже. Обидно. Видимо прав был Гуус Хиддинг, когда нецензурно высказался по этому поводу после одной из игр нашей сборной.
Ответить
Snerg
1517951320
и если кто смотрел этот матч, то должны понимать ,что Спартак должен был выигрывать в основное время ,а не проигрывать по пенальтям
Ответить
nbv
1517966284
А что серия состоит из одного матча в юношеской лиги чемпионов?
Ответить
OfaZavr
1517987821
зато опыт очень нужный и важный получили, а успехи еще придут через старания и кропотливую работу.
Ответить
Главные новости
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
3
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
8
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
8
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Все новости
Все новости
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
8
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
7
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
14
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
15
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
26
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+