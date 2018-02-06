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    Юношеская лига УЕФА. «Спартак» против «Интера» вел в счете до 83-й минуты, но вылетел

    Московский «Спартак» провел матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Интера». Россияне вели в счете вплоть до последней десятиминутки, но удержать преимущество не сумели.

    В итоге победитель определился в серии пенальти. В ней спартаковцы смогли реализовать только один удар из четырех.

    Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

    Интер (Италия) – Спартак (Россия) – 3:3 (1:2, по пен. – 3:1)

    Голы: 1:0 – Эммерс, 12; 1:1 – С. Бакаев, 29; 1:2 – Прошляков, 37; 2:2 – Одгор, 83; 3:2 – Петрунин, 86 (в свои ворота); 3:3 – Руденко, 88 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 20:03
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:17

      зато опыт очень нужный и важный получили, а успехи еще придут через старания и кропотливую работу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +256

      nbv 7 февраля 2018, 04:18

      А что серия состоит из одного матча в юношеской лиги чемпионов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 7 февраля 2018, 00:32

      Играли хорошо, очень много моментов не реализовали. Но все таки Спартака традиции чтут парни. Обосрались в самом конце.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 7 февраля 2018, 00:08

      и если кто смотрел этот матч, то должны понимать ,что Спартак должен был выигрывать в основное время ,а не проигрывать по пенальтям

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Snerg 7 февраля 2018, 00:33

      В точку. Но это спартак что поделать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 6 февраля 2018, 22:00

      Досадно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 21:34

      Общая болезнь нашего футбола: неумение и нежелание биться до конца, безответственность у нынешнего нашего поколения в крови уже. Обидно. Видимо прав был Гуус Хиддинг, когда нецензурно высказался по этому поводу после одной из игр нашей сборной.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 февраля 2018, 21:32

      смотрелись даже очень достойно,мне показалось сил не хватило на концовку,чуть раньше замены нужны были

      0
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 6 февраля 2018, 20:48

      Бывает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:43

      Жаль конечно но жизнь на этом не заканчивается.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 20:14

      Старались, опыт получили, шишки набили - полезно и познавательно!
      Победы позже придут!

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