Юношеская лига УЕФА. «Спартак» против «Интера» вел в счете до 83-й минуты, но вылетел

Московский «Спартак» провел матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Интера». Россияне вели в счете вплоть до последней десятиминутки, но удержать преимущество не сумели.

В итоге победитель определился в серии пенальти. В ней спартаковцы смогли реализовать только один удар из четырех.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Интер (Италия) – Спартак (Россия) – 3:3 (1:2, по пен. – 3:1)

Голы: 1:0 – Эммерс, 12; 1:1 – С. Бакаев, 29; 1:2 – Прошляков, 37; 2:2 – Одгор, 83; 3:2 – Петрунин, 86 (в свои ворота); 3:3 – Руденко, 88 (с пенальти).