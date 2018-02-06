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    Стринич перейдет в «Милан» свободным агентом

    Предстоящим летом защитник «Сампдории» Иван Стринич пополнит состав «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. «Россонери» провели переговоры с агентом 30-летнего футболиста, который по окончании текущего сезона станет свободным агентом.

    В этом сезоне футболист сборной Хорватии провел 14 матчей в Серии А, отметившись в них двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 09:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 21:44

      Эх, Спартак-Спартак! Ну где же ты был? Бегали вокруг Максимовича с этой херовой арендой? Жть без откатов нам никак нельзя...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 09:56

      30 лет, игрок основы, свободный агент, - вроде нормальный набор и для наших клубов!
      Милану нужен, а наши клубы принципиально бесплатных и дешёвых не берут??!))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 6 февраля 2018, 10:22

      вот меня тоже удивляет почему редко наши клубы обращают внимание на свободных агентов ведь и бесплатно и вполне интересные, опытные игроки есть среди них.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 февраля 2018, 09:48

      У Милана игра не идет! Накупил столько игроков, а результат ноль! 7-8 место...

      0
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