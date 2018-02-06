Стринич перейдет в «Милан» свободным агентом

Предстоящим летом защитник «Сампдории» Иван Стринич пополнит состав «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. «Россонери» провели переговоры с агентом 30-летнего футболиста, который по окончании текущего сезона станет свободным агентом.

В этом сезоне футболист сборной Хорватии провел 14 матчей в Серии А, отметившись в них двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.